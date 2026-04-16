Incendiu puternic într-un bloc din Craiova. 24 de persoane au fost evacuate

Un incendiu puternic a izbucnit joi dimineață, 16 aprilie, într-un bloc de locuințe de pe bulevardul Dacia din Craiova. 12 locatari au fost evacuați, în timp ce alte 12 persoane s-au autoevacuat. Salvatorii au intervenit cu 6 autospeciale de stingere cu spumă și apă.

Alarma a fost dată în dimineața zilei de joi, 16 aprilie, pe bulevardul Dacia din Craiova. Un incendiu puternic a izbucnic într-un apartament de la etajul 4 al unui bloc de locuințe. 12 persoane au reușit să iasă la timp din imobil, în timp ce alți 12 oameni au fost evacuați de pompieri.

Incendiu puternic într-un bloc de locuințe din Craiova

De asemenea, echipele de salvare au extras două persoane blocate în clădire. La fața locului au intervenit două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD. Misiunea este în dinamică, iar până în prezent nu au fost raportate victime.

„Având în vedere amploarea evenimentului, s-a dispus suplimentarea forțelor cu încă o autospecială (ASAS) din cadrul Detașamentului 1 Pompieri Craiova și o autospecială pentru salvarea de la înălțime (ASCM)”, informează ISU Dolj.

