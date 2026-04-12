Tragedie la Mănăstirea Bistrița din Vâlcea, de Paște! O persoană a fost găsită moartă în urma incendiului puternic

De: Anca Chihaie 12/04/2026 | 13:20
Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vâlcea au intervenit duminică dimineață în urma unui incendiu de proporții izbucnit la Mănăstirea Bistrița, în județul Vâlcea. Focul a afectat zona acoperișului unor chilii din incinta ansamblului monahal, extinzându-se rapid și punând în pericol întregul corp de clădire, precum și construcțiile aflate în imediata vecinătate. O persoană a fost găsită decedată.

La momentul sosirii echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la nivelul acoperișului uneia dintre clădirile destinate locuirii, afectând o suprafață estimată la aproximativ 800 de metri pătrați. Din cauza materialelor combustibile și a structurii clădirii, flăcările au avut potențial de propagare la întreaga construcție, evaluată la o suprafață totală de circa 1.000 de metri pătrați, precum și la chiliile alăturate, ceea ce a impus o mobilizare rapidă și extinsă a forțelor de intervenție.

În urma verificărilor efectuate la fața locului, echipele de salvatori au descoperit o persoană decedată în interiorul zonei afectate de incendiu. Conform informațiilor, victima ar fi o persoană de sex feminin, o măicuță, aflată în una dintre chiliile cuprinse de foc.

„Se acţionează pentru localizarea incendiului şi pentru protecţia unei butelii GPL, concomitent cu constituirea a două echipe de căutare-salvare a eventualelor persoane surprinse de incendiu”, au transmis reprezentanţii ISU.

Pentru gestionarea situației, au fost mobilizate inițial mai multe autospeciale de stingere aparținând ISU Vâlcea, intervenția fiind ulterior suplimentată pe măsură ce amploarea incendiului a devenit evidentă. Forțele de intervenție au fost întărite cu echipaje din județele învecinate, respectiv Gorj și Argeș, precum și cu resurse suplimentare din subunități locale, pentru a asigura un răspuns coordonat și eficient.

Eforturile pompierilor s-au concentrat pe limitarea extinderii flăcărilor și protejarea celorlalte clădiri din complexul monahal. Intervenția a fost îngreunată de suprafața mare afectată, de structura acoperișului și de posibilitatea ca focul să se propage rapid în zonele învecinate. În acest context, echipajele au acționat simultan pe mai multe fronturi, atât pentru localizarea incendiului, cât și pentru răcirea zonelor expuse riscului.

O MÂNĂSTIRE DIN VÂLCEA A ARS CA O TORȚĂ DE PAȘTE! POMPIERII AU INTERVENIT CU 10 AUTOSPECIALE

Un pompier a fost amendat și lăsat fără permis pentru că se grăbea să stingă focul. Ce a scris polițistul în procesul verbal

Iți recomandăm
Iulia Vântur, revenire discretă în România! Ce a făcut vedeta de Paște
Știri
Iulia Vântur, revenire discretă în România! Ce a făcut vedeta de Paște
Cum a reacționat soția lui Vali Vijelie, după ce a auzit pentru prima dată piesa ”Să iubești două femei”: ”Ce ai făcut, mă, ți-ai făcut melodie?”
Știri
Cum a reacționat soția lui Vali Vijelie, după ce a auzit pentru prima dată piesa ”Să iubești două…
Alegeri Ungaria. Maghiarii merg astăzi la urne într-un scrutin care i-ar putea pune capăt lui Viktor Orbán după 16 ani de putere
Mediafax
Alegeri Ungaria. Maghiarii merg astăzi la urne într-un scrutin care i-ar putea pune...
Tradiții de Paște la români: Ce este bine să faci în prima, a doua și a treia zi de sărbătoare
Gandul.ro
Tradiții de Paște la români: Ce este bine să faci în prima, a...
Chipul lui Mircea Lucescu, desfigurat pe tabela de la Arena Națională la FCSB - Oțelul. Rușine pentru primăria lui Ciucu
Prosport.ro
Chipul lui Mircea Lucescu, desfigurat pe tabela de la Arena Națională la FCSB...
Dezbatere aprinsă despre armata obligatorie în România? „O să vezi dezertări și refuzuri în masă în România”
Adevarul
Dezbatere aprinsă despre armata obligatorie în România? „O să vezi dezertări și refuzuri...
Ce înfrângere l-ar face pe Orban să demisioneze din fruntea partidului Fidesz
Digi24
Ce înfrângere l-ar face pe Orban să demisioneze din fruntea partidului Fidesz
Experiment. Pe o stradă din San Francisco a fost deschis primul magazin condus de inteligența artificială
Mediafax
Experiment. Pe o stradă din San Francisco a fost deschis primul magazin condus...
Parteneri
Cum a slăbit Oana Roman fără diete drastice. Secretul vedetei pentru o transformare de invidiat! Arată complet diferit acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a slăbit Oana Roman fără diete drastice. Secretul vedetei pentru o transformare de invidiat!...
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Ce refuză să mănânce Leonard Doroftei de pe masa de Paște?! La ce preparat delicios a spus „pas”? „Cel mai bun miel e porcul”
Click.ro
Ce refuză să mănânce Leonard Doroftei de pe masa de Paște?! La ce preparat delicios...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
Biroul 1440 și noul „Starlink rusesc”: De ce nu a reușit Putin să găsească o alternativă la sistemul de sateliți al lui Elon Musk
Digi24
Biroul 1440 și noul „Starlink rusesc”: De ce nu a reușit Putin să găsească o...
Poți cumpăra una din mașinile din colecția CEO-ului Ford. Cât costă un DeTomaso Pantera din 1972?
Promotor.ro
Poți cumpăra una din mașinile din colecția CEO-ului Ford. Cât costă un DeTomaso Pantera din...
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât...
Ce salarii au astronauții Artemis II? În SUA un electrician poate câștiga mai mult
go4it.ro
Ce salarii au astronauții Artemis II? În SUA un electrician poate câștiga mai mult
Inteligența Artificială de la Google arată milioane de răspunsuri greșite în fiecare oră
Descopera.ro
Inteligența Artificială de la Google arată milioane de răspunsuri greșite în fiecare oră
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Go4Games
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Tradiții de Paște la români: Ce este bine să faci în prima, a doua și a treia zi de sărbătoare
Gandul.ro
Tradiții de Paște la români: Ce este bine să faci în prima, a doua și...
