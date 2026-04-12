Tragedie la Mănăstirea Bistrița din Vâlcea, de Paște! O persoană a fost găsită moartă în urma incendiului puternic

Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vâlcea au intervenit duminică dimineață în urma unui incendiu de proporții izbucnit la Mănăstirea Bistrița, în județul Vâlcea. Focul a afectat zona acoperișului unor chilii din incinta ansamblului monahal, extinzându-se rapid și punând în pericol întregul corp de clădire, precum și construcțiile aflate în imediata vecinătate. O persoană a fost găsită decedată.

La momentul sosirii echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la nivelul acoperișului uneia dintre clădirile destinate locuirii, afectând o suprafață estimată la aproximativ 800 de metri pătrați. Din cauza materialelor combustibile și a structurii clădirii, flăcările au avut potențial de propagare la întreaga construcție, evaluată la o suprafață totală de circa 1.000 de metri pătrați, precum și la chiliile alăturate, ceea ce a impus o mobilizare rapidă și extinsă a forțelor de intervenție.

O persoană a fost găsită decedată în incendiu

În urma verificărilor efectuate la fața locului, echipele de salvatori au descoperit o persoană decedată în interiorul zonei afectate de incendiu. Conform informațiilor, victima ar fi o persoană de sex feminin, o măicuță, aflată în una dintre chiliile cuprinse de foc.

„Se acţionează pentru localizarea incendiului şi pentru protecţia unei butelii GPL, concomitent cu constituirea a două echipe de căutare-salvare a eventualelor persoane surprinse de incendiu”, au transmis reprezentanţii ISU.

Pentru gestionarea situației, au fost mobilizate inițial mai multe autospeciale de stingere aparținând ISU Vâlcea, intervenția fiind ulterior suplimentată pe măsură ce amploarea incendiului a devenit evidentă. Forțele de intervenție au fost întărite cu echipaje din județele învecinate, respectiv Gorj și Argeș, precum și cu resurse suplimentare din subunități locale, pentru a asigura un răspuns coordonat și eficient.

Eforturile pompierilor s-au concentrat pe limitarea extinderii flăcărilor și protejarea celorlalte clădiri din complexul monahal. Intervenția a fost îngreunată de suprafața mare afectată, de structura acoperișului și de posibilitatea ca focul să se propage rapid în zonele învecinate. În acest context, echipajele au acționat simultan pe mai multe fronturi, atât pentru localizarea incendiului, cât și pentru răcirea zonelor expuse riscului.

O MÂNĂSTIRE DIN VÂLCEA A ARS CA O TORȚĂ DE PAȘTE! POMPIERII AU INTERVENIT CU 10 AUTOSPECIALE

Un pompier a fost amendat și lăsat fără permis pentru că se grăbea să stingă focul. Ce a scris polițistul în procesul verbal