O mânăstire din Vâlcea a ars ca o torță de Paște! Pompierii au intervenit cu 10 autospeciale

Un incendiu de proporții a izbucnit în prima zi de Paști la Mănăstirea Bistrița, unul dintre cele mai cunoscute așezăminte monahale din județul Vâlcea. Evenimentul a generat o intervenție de amploare din partea pompierilor, care au fost mobilizați în număr mare pentru a împiedica extinderea flăcărilor și pentru a limita pagubele materiale.

Focul a fost semnalat inițial la nivelul acoperișului unei chilii, însă, din cauza condițiilor favorabile propagării, acesta s-a extins rapid, afectând o suprafață considerabilă. În scurt timp, incendiul a cuprins aproximativ 800 de metri pătrați, transformându-se într-un foc generalizat care amenința să distrugă întreaga construcție, estimată la circa 1.000 de metri pătrați. De asemenea, exista riscul ca flăcările să se extindă și la clădirile învecinate, inclusiv la alte chilii din incinta complexului monahal.

O mânăstire din Vâlcea a ars ca o torță de Paște

Având în vedere gravitatea situației, autoritățile au declanșat un plan amplu de intervenție. La fața locului au fost trimise mai multe autospeciale de stingere din cadrul inspectoratelor pentru situații de urgență din județul Vâlcea, dar și din județele limitrofe, Gorj și Argeș. În total, intervenția a implicat zece autospeciale de stingere, la care s-au adăugat echipaje specializate și o autospecială destinată intervențiilor la înălțime, necesară pentru acțiunea asupra acoperișului cuprins de flăcări.

Intervenția s-a desfășurat în condiții dificile, pompierii fiind nevoiți să acționeze contracronometru pentru a preveni propagarea incendiului către alte zone ale mănăstirii. Complexul monahal include mai multe clădiri apropiate între ele, ceea ce a crescut riscul ca focul să se extindă rapid. Din acest motiv, echipajele au lucrat simultan atât pentru stingerea incendiului, cât și pentru protejarea construcțiilor din vecinătate.