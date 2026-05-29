Codruța Filip se iubește cu un coleg de breaslă?! Nimeni nu se aștepta la asta: ”Două cafele și gata”

De când a devenit o femeie singură, viața sentimentală a Codruței Filip este din nou în centrul atenției. Recent, relația de colegialitate dintre ea și Johny Romano a devenit cel mai dezbătut subiect.

Codruța Filip și Johny Romano au fost invitați în cea mai nouă ediție a podcastului „Chef la Mxim cu Minodora și Papi”. Cei doi au lăsat rușinea și și-au deschis sufletul într-o conversație sinceră și liberă.

Care este relația dintre Codruța Filip și Johny Romano

Cei doi au vorbit deschis despre momentul în care s-au cunoscut și despre cum a început prietenia lor. Totul s-a întâmplat chiar în noaptea de Revelion, la un concert organizat în București, iar ulterior au ajuns să petreacă mai mult timp împreună prin prisma meseriei lor. Ulterior, chiar au luat în calcul o viitoare colaborare muzicală. Relația lor i-a făcut pe mulți să se întrebe dacă între ei există mai mult decât o simplă prietenie și dacă formează, de fapt, un cuplu. Cei doi au lămurit acum toate zvonurile.

Minodora: V-ați cunoscut în Spania și nu știu povestea Codruța: Ne-am cunoscut de revelion. Am avut de cântat la Romexpo, în București. El a cântat înaintea mea, apoi a plecat și s-a întos la Romexpo pentru a cânta toți artiștii. Când s-a întors cântam eu, l-am văzut, i-am făcut o dedicație de pe scenă, am vorbit după și ne-am împrieteni. Apoi ne-am întâlnit în Spania, am mers cu mai mulți colegi să filmăm videoclipuri. Johny: Trebuie să facem și noi o cântare. Codruța: Da, păi am făcut un live în Spania și toată lumea ne scria de ce nu facem o piesă împreună. Minodora: Spuneți un lucru pe care lumea nu îl știe despre voi. Codruța: Sunt o fire bătăioasă, zdravănă și puternică, lucru pe care lumea l-a aflat de la competiția sportivă la care am participat. Lumea mă vedeac a fiind o fire firavă, dar sunt extrem de luptătoare

Printre altele, întrebat care este genul de femeie de care este atras, Johny a mărturisit că își dorește o femeie „zdravănă”, să știe ce vrea, să aibă cu cine sa vorbească și, poate cel mai important, să aibă simțul umorului foarte dezvoltat. Descrierea făcută de Johny a coincis perfect cu personalitatea Codruței, motiv pentru care Minodora l-a întrebat, mai în glumă, mai în serios, de ce nu o ia de nevastă. Iar fanii n-au putut să nu observe chimia dintre cei doi artiști.

Johny Romano: Să aibă haz. Este foarte important să râdem împreună. Îmi place femeia zdravănă. Dar zdravănă nu înseamnă răufăcătoare, zdravănă în sensul sănătoasă. Eu nu fac diferențe, să am cu cine să vorbesc Minodora: Johny, ce de nu te căsătorești cu ea? Johny: Că nu am ieșit niciodată amândoi. Cât e până la căsătorie? Două cafele trebuie să bem și a treia, hai, gata. Minodora: Nașa mare e aici.

