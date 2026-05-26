Codruța Filip, primele declarații despre viața amoroasă după divorțul de Valentin Sanfira: „Hai să zicem un proces de vindecare”

Viața Codruței Filip pare să fi intrat într-o etapă complet diferită după separarea de Valentin Sanfira, artista lăsând în urmă una dintre cele mai dificile perioade și concentrându‑se acum pe muncă, muzică și oamenii apropiați.

Artista vorbește deschis despre ritmul intens în care trăiește în prezent și despre proiectele care îi ocupă aproape întreaga zi, dar și despre întrebarea care stârnește curiozitatea publicului: dacă există sau nu pretendenți în viața ei.

Codruța Filip, primele declarații despre viața amoroasă după divorțul de Valentin Sanfira

Codruța Filip spune că programul încărcat nu lasă loc pentru altceva în afară de carieră.

„Fac foarte bine. Să știi că în ultima perioadă nu prea mai fac altceva decât exclusiv muncă, muncă și iar muncă.”

Ea explică faptul că toată energia este direcționată spre proiectele profesionale, iar acest ritm îi aduce echilibru și satisfacție.

„Mă focusez foarte mult pe ceea ce am de făcut, pe carieră, pe muzică, pe proiecte, așa că abia am timp să respir, dar asta mă bucur foarte tare, să știi.”

În ultimele luni, Codruța Filip a fost prezentă pe scene din toată țara, a filmat videoclipuri noi și a lucrat intens la proiectele sale muzicale.

„Da, da. Am concerte, am evenimente, mulțumesc Dumnezeu, lumea mă iubește, e aproape de mine și de sufletul meu și sunt foarte recunoscătoare pentru absolut tot ce mi se întâmplă și pentru toată iubirea pe care o primesc de la oamenii care sunt în jurul meu.”

Întrebată dacă, după separare, au apărut pretendenți, artista a oferit un răspuns tranșant, subliniind că nu acesta este focusul ei.

„Nu știu și, sinceră să fiu, nici nu mă interesează acest aspect și nici nu mă va interesa în viitorul apropiat, pentru că targetul meu este fix munca mea și mă focusez foarte, foarte mult asupra acesteia.”

„Hai să zicem un proces de vindecare”

Pentru Codruța Filip, prioritatea rămâne publicul și dorința de a livra muzică de calitate celor care au rămas alături de ea în perioada dificilă prin care a trecut.

„Și nu-mi doresc nimic mai mult decât să ofer cât mai mult material bun și frumos, și de calitate, publicului meu care mă urmărește. Asta este prioritar pentru mine, să știi.”

Artista recunoaște că munca a avut un rol esențial în procesul ei de vindecare după divorț.

„Da, a ajutat enorm. Hai să zicem un proces de vindecare.”

Deși despărțirea este încă un subiect sensibil, Codruța spune că se simte tot mai bine și că își reconstruiește treptat echilibrul.

„Dar e relativ recent să spui asta, dar să știi că sunt din ce în ce mai bine și mă adun frumos.”

Sprijinul oamenilor apropiați a contat enorm în această perioadă, iar artista spune că fără ei totul ar fi fost mult mai greu.

„Ți-am zis, asta se întâmplă doar datorită faptului că sunt înconjurată de suflete frumoase.”

Departe de scandaluri și speculații, Codruța Filip pare hotărâtă să transforme experiențele dificile în energie pentru muzică și proiecte noi, menținându‑și atenția pe carieră și pe publicul care o susține.

