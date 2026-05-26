Avea ordin de protecție și brățară electronică, dar a ucis-o pe mama fostei iubite

O tragedie cumplită a zguduit marți dimineață comuna Luna, din județul Cluj, după ce un conflict izbucnit din gelozie s-a transformat într-un atac sângeros. O femeie de 36 de ani a murit după ce a intervenit pentru a-și apăra fiica de fostul concubin violent al acesteia, iar alte trei persoane au fost rănite.

Cazul ridică semne grave de întrebare, în condițiile în care agresorul avea deja ordin de protecție și purta brățară electronică de monitorizare.

Conflictul ar fi pornit din gelozie

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, totul s-a petrecut marți dimineață, în jurul orei 06:20, când polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Câmpia Turzii au fost sesizați că în localitatea Luna are loc un conflict violent.

Anchetatorii spun că tensiunile ar fi pornit după ce fosta concubină a agresorului, o tânără de 18 ani, ar fi început o relație cu un alt băiat de aceeași vârstă.

„Din verificările preliminare efectuate a rezultat faptul că un tânăr de 18 ani, în timp ce se deplasa spre locul de muncă, în zona locuinţei unui tânăr de 24 de ani, ar fi fost abordat de acesta din urmă. Între cei doi ar fi avut loc discuţii contradictorii, în contextul în care tânărul de 18 ani ar avea o relaţie cu fosta concubină a tânărului de 24 de ani”, a transmis IPJ Cluj.

După altercație, bărbatul de 24 de ani s-ar fi dus direct la locuința fostei iubite.

Mama fetei a intervenit pentru a-și salva fiica

Potrivit polițiștilor, agresorul ar fi devenit violent imediat după ce a ajuns la casa tinerei. Anchetatorii precizează:

„Ulterior, tânărul de 24 de ani s-ar fi deplasat la locuinţa fostei sale concubine, în vârstă de 18 ani, unde ar fi agresat-o fizic şi ar fi scos-o din locuinţă”

În încercarea de a o salva pe fată, mama acesteia, Alexandra L., în vârstă de 36 de ani, dar și sora ei minoră, de 16 ani, au intervenit. IPJ Cluj a transmis:

„În sprijinul victimei ar fi intervenit mama sa, în vârstă de 36 de ani, precum şi sora acesteia, o minoră de 16 ani, care, de asemenea, ar fi fost agresate cu un obiect tăietor-înţepător”

Femeia a fost găsită în stare critică, iar medicii au început imediat manevrele de resuscitare. Din păcate, aceasta nu a mai putut fi salvată.

Printre victime, și un băiat aflat în plasament

În urma atacului au fost rănite patru persoane, cu vârste între 16 și 36 de ani. Printre victime s-ar afla și un băiat aflat în plasament la familia femeii ucise.

Primarul comunei Luna, Aurel Giurgiu, a oferit detalii despre tragedie și despre victima care și-a pierdut viața:

„Alexandra L. este persoana care a decedat, iar băiatul care a făcut fapta este tot din comună. Erau doi tineri care trăiau în concubinaj. A venit un tip de prin Germania cu ceva bani la el, fata l-a părăsit pe cel cu care era și s-a dus cu ăla. De supărare, i-a înjunghiat pe toți în familie. Pe mama fetei, concubinei, a omorât-o. A mai înjunghiat-o pe fata cu care trăia el, cea care îl părăsise, sora ei și un băiat pe care îl avea în plasament”

Acesta a spus că asemenea evenimente nu au mai avut loc niciodată în comună. Aurel Giurgiu a mai declarat:

„Evenimente de genul acesta nu am mai avut niciodată în comună, cel puțin de când sunt eu aici. Tinerețea și gelozia asta te fac să faci lucruri, ceva ieșit din comun. Băiatul a mai făcut ceva scandaluri, avea și brățară la picior”

Agresorul avea ordin de protecție

Cazul a stârnit reacții puternice și pentru că pe numele agresorului exista deja un ordin de protecție emis de Judecătoria Luduș pe 14 mai.

Conform măsurii dispuse de instanță, bărbatul avea obligația de a păstra o distanță minimă de 15 metri față de locuința victimelor, însă acest lucru nu a împiedicat tragedia. Polițiștii au precizat:

„Pe numele agresorului figura emis un ordin de protecţie de către Judecătoria Luduş, la data de 14 mai a.c., prin care avea obligaţia de a păstra o distanţă minimă de 15 metri faţă de locuinţa victimei, având în vedere că agresorul şi victimele locuiau în imobile alăturate”

IGPR trimite echipă de control la Cluj

După crima care a șocat întreaga țară, conducerea Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat că trimite o echipă de control la IPJ Cluj pentru a verifica modul în care au fost gestionate sesizările și intervențiile anterioare. IGPR a mai precizat:

„Conducerea Poliţiei Române a dispus ca o echipă de poliţişti din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române să se deplaseze la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj, în vederea efectuării de verificări, cu privire la modul de intervenţie şi gestionare a situaţiei de către poliţişti, în contextul comiterii unor fapte cu violenţă”

Echipa de control este formată din specialiști ai Direcției Control Intern, Direcției de Ordine Publică și Centrului Operațional.

Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj, iar polițiștiii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs tragedia.

