Doliu în lumea fotbalului! Celebrul portar a murit la doar 38 de ani: „Pierderea sa va lăsa un gol enorm atât în clubul nostru, cât și în inimile noastre”

Este doliu în lumea fotbalului! Un celebru portar din Premier League s-a stins din viață la vârsta de doar 38 de ani. Decesul prematur al acestuia a adus multă durere, iar fanii sunt în stare de șoc. Fotbalistul lasă în urmă o soție și doi fii, de 4 și 2 ani. Mesajele de condoleanțe curg în mediul online.

Lumea fotbalului este în doliu după moartea subită a îndrăgitului jucător Mitchell Weeden de la clubul Northern Storm. Celebrul portar s-a stins din viață la vârsta de doar 38 de ani. Pentru moment, cauza decesului nu a fost făcută publică.

Mitchell Weeden s-a stins din viață

Moartea tragică a portarului în vârstă de 38 de ani a zdruncinat lumea fotbalului din Australia. Anunțul tragic al decesului a fost făcut public de către clubul Northern Storm FC. De asemenea, meciurile clubului din liga principală și prima divizie au fost amânate din cauza veștii tragice.

„Cu profundă tristețe anunțăm trecerea în neființă a lui Mitchell Weeden. Mitch nu a fost doar vicepreședintele nostru și portarul echipei de Premier League, ci și un prieten de preț, coleg de echipă, tată, soț, îngrijitor al terenului, coordonator al echipamentelor, antrenor de portari, arbitru, coordonator al grupei Under 6 și multe altele. A dedicat nenumărate ore clubului și comunității noastre, iar pierderea lui va lăsa un gol imens atât în cadrul clubului, cât și în inimile noastre. La doar 38 de ani, Mitch lasă în urmă pe soția sa, Liana, și cei doi băieți ai lor, în vârstă de 4 și 2 ani. Gândurile și rugăciunile noastre se îndreaptă către ei și către întreaga familie Weeden și Hall în aceste momente extrem de dificile. Meciurile din Premier League și First Division, atât la masculin, cât și la feminin, în care urma să joace Northern Storm au fost amânate. În următoarele săptămâni, clubul va organiza noi momente comemorative odată cu revenirea pe teren, iar echipele și cluburile afectate vor fi informate în timp util cu privire la aceste măsuri. În numele tuturor celor de la Northern Storm Football Club — și în special din partea Lianei, a celor doi băieți ai lor și a familiilor Weeden și Hall — vă mulțumim sincer pentru sprijinul, compasiunea și înțelegerea oferite în aceste momente sfâșietoare”, se arată în mesajul transmis de club.

Mai mult, colegii de echipă ai lui Mitchell Weeden au inițiat o campanie de finanțare online pentru a sprijini familia acestuia. Fotbalistul a lăsat în urmă o soție și doi copii, în vârstă de 4, respectiv 2 ani.

CITEȘTE ȘI:

Alexandru Rista Drăguța, pompier și fost fotbalist, a murit într-un accident rutier cumplit. Avea doar 22 de ani

Gabriel, un culturist de doar 22 de ani, a fost găsit mort în casă. Ce au descoperit anchetatorii