Melek, reacție dură în mediul online, după ce bona sa a devenit ținta bullying-ului

De: Elisa Tîrgovățu 26/05/2026 | 14:55
Melek a reacționat dur după ce bona sa, Ana, a devenit ținta unui val de comentarii negative în mediul online. Tiktokerița nu a rămas indiferentă și a transmis un mesaj ferm în apărarea femeii care o ajută în viața de zi cu zi.

Vizibil deranjată de jignirile apărute pe internet, văduva victimei lui Mario Iorgulescu a spus clar ce părere are despre cei care au criticat-o pe Ana și a ținut să îi ia apărarea public.

Melek se numără printre cele mai urmărite și apreciate tiktokerițe din România. Popularitatea ei a crescut rapid datorită videoclipurilor culinare din mediul online. Postările au atras milioane de vizualizări și o comunitate numeroasă de urmăritori.

Totuși, aceasta nu este la prima apariție în atenția publicului. Melek a devenit cunoscută încă din urmă cu mai mulți ani. De atunci a rămas constant în centrul interesului online și mediatic.

Numele Melek a intrat în atenția publicului larg în urmă cu aproximativ șapte ani, după tragedia în care soțul său, Dani Vicol, și-a pierdut viața într-un accident rutier grav.

Incidentul care a șocat opinia publică a fost provocat de Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal. Cazul a stârnit numeroase reacții și a rămas intens mediatizat de-a lungul timpului.

Melek a răbufnit pe rețelele de socializare

De ceva timp, din viața lui Melek și a copiilor săi face parte și Ana, femeia angajată inițial pentru a o ajuta cu cei mici. Tiktokerița a spus, în glumă, că a ajuns să fie un sprijin important și pentru ea.

În ultima perioadă, Ana a devenit ținta mai multor comentarii răutăcioase în mediul online. O parte dintre internauți i-au criticat aspectul fizic. Situația a escaladat până în punctul în care pe rețelele sociale a apărut chiar și un filtru inspirat de înfățișarea femeii.

Deranjată de valul de reacții negative, Melek a reacționat public și i-a criticat pe cei care o ironizează pe bona sa. Ea a spus că nu înțelege de unde vine atâta răutate din partea oamenilor.

„Nu îmi vine să cred cât bullying poate să primească Ana, bona mea, de la niște oameni necunoscuți. Ce înseamnă efectul ăla cu ochii umflați? Voi sunteți ca turma de oi! Dacă face unul o chestie, toți o faceți!

De ce trebuie ca doamna Ana să primească bullyingul ăsta de la voi? Care e gluma? Ce înseamnă? O glumă proastă rău de tot! Nu e corect ca voi să dați bullyingul ăsta gratis, fără niciun fel de empatie. Am rămas dezgustată!”, a transmis Melek, pe TikTok.

