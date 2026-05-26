Cât de mult l-a ajutat Nuredin Beinur pe Gigi Becali. Patronul FCSB a avut nevoie de bodyguarzi de la Nuțu Cămătaru: „El nu avea Steaua niciodată”

Documentarul Cămătarii scoate la iveală detalii surprinzătoare despre lumea interlopă și legăturile controversate din jurul clanului Cămătaru. Producția poate fi urmărită pe VOYO și la PRO TV, iar primul episod a avut premiera pe 25 mai. În urmă cu mai mulți ani, Gigi Becali a colaborat cu aceștia pentru ajutor.

Printre cele mai discutate declarații se numără cele făcute de Beinur Nuredin, care susține că Gigi Becali ar fi primit sprijin din partea apropiaților clanului pentru a ajunge la conducerea clubului FCSB. Potrivit acestuia, Gigi Becali ar fi apelat la oameni din anturajul lui Nuțu Cămătaru pentru a asigura protecția pe stadionul Ghencea într-un moment tensionat legat de conducerea clubului.

Beinur afirmă că acea intervenție ar fi avut un rol important în ascensiunea lui Gigi Becali în fotbal.

„Gigi nu e recunoscător. În primul rând, el să-și aducă aminte că Bobby Păunescu a venit la Nicu atunci și la mine ca să-i băgăm bodyguards pe stadionul Ghencea. Eu l-am sunat atunci pe Vlad Lapte și i-am spus că nu dădeam de Gigi la 4-5 dimineața să ia bodyguards și să intre că pe el nu îl primea în consiliu de administrație care se întâmpla că ședința avea loc la stadionul Ghencea. Și într-adevăr atunci Gigi a luat bodyguards de la Nuțu și cred că i-a luat atunci pe al de Fane, pe al de Smărândescu și așa s-a întâmplat evenimentul Steaua. Că pe el atunci, dacă nu îl primeau în ședința a consiliului de administrație care era atunci a acționarilor, el nu avea Steaua niciodată în ziua de azi”, a spus Beinur.

Gigi Becali fost ajutat de clanul Cămătarilor

Alte dezvăluiri apar în mărturia lui Mircea Nebunu, care povestește despre perioada în care mai mulți apropiați ai clanului ar fi lucrat pentru Gigi Becali și ar fi avut grijă de galerie. El susține că grupul primea salarii pentru a menține ordinea în jurul suporterilor și descrie atmosfera violentă din acei ani, marcată de conflicte, furturi și reglări de conturi.

„Și atunci ei l-au chemat, au făcut o ședință de astea de urgență, l-au chemat și pe Gigi Becali, atunci a luat și Steaua Gigi Becali. Într-un timp Gigi ne-a cunoscut pe noi și ne-a chemat. «Băi, ia vino», îl știa pe tata. «Băi, cheamă-i pe băieții tăi la mine, înțelegi?» Și zice: «Băi, uite, fii atent. Eu vă dau vouă salarii la toți. Vă dau vouă salarii la toți. Cât sunteți? 10, 15, da? Și să aveți grijă de galerie» și dădea banii lui Jean Pavel. Vine Jean la noi: «Băi, băi, frații mei, uite, m-a chemat Gigi Becali, a auzit de voi, de tine și alții, probabil, ați echipa ta… și vă dă salariile.» «Ce bani le dă?» «Dom’le, vă dă 1000 de euro pentru 10, 15.» «Băi», zic, «sunt buni, dar nu ne dă 1200?» «Băi, da, dom’le, vă dă 1200 ca să dați la toți.» Bine, Jean, am mers cu el… galerii, bătăi, alea… am furat, am spart… Spărgeam astea, am furat odată niște bani mulți, am luat și Jean partea, i-am împărțit, am intrat, ne-am oprit… am furat după Europa banii, ce furam noi”, a povestit Baluș Mircea Emil, zis Mircea Nebunu, fost asociat al Clanului Cămătaru.

Mircea Nebunu mai povestește că, după o perioadă, ar fi aflat că o parte din banii promiși de Gigi Becali nu ajungeau integral la cei implicați, ci erau opriți de intermediarul care făcea legătura dintre ei și patronul echipei.

„Și i-am dat și lui Jean partea. Munceam, stăteam în gărzi și astea. Într-o zi vine Gigi Becali la tata. «Băi, Milică, eu nu pot să dau banii la copiii tăi mâine, că plec din țară, da? Uite, ia tu 3500 și dă-le banii lor.» Zic: «Bă frate, cum 3500?» După un an și ceva, un an și jumătate de zile… «Cum 3500?» Zice: «Eu banii ăștia le dau lui Milică de la început, când i-am angajat.» Deci câte 300 de om aveam salariile noi. Îl sună tata pe Becali și îi spune: «Bă Gigi, ce le-ai dat 3500?» «Bă tata, ei sunt 10 băieți pe care-i plătesc cu 300 și lui Jean îi dau 500… să-mi țină galeria.» Jean îmi dădea 1200. Mamă, acum când dau de Gabi și ăștia… «Bă Gabi, cine-i Jean? Îl omorâm, îl spargem în astea, îl tăiem în alea.» Sunt de un an jumate, de doi ani… ne ia câte 200 din salariu. Nu mai mă înțelegeam. Zic: «Bă oameni, stați liniștiți, gata. Ne-a dat și nouă el, ne-a băgat, putea să nu ne bage, putea să ia pe alții la muncă.» I-am ținut pe ăștia să nu-l omoare, să se ducă peste el la casă.”, a mai spus Mircea Nebunu.

”Cămătarii” poate fi urmărit în fiecare luni de la 23:30 pe Pro TV. Serialul este disponibil și pe VOYO.

CITEȘTE ȘI: Sile Cămătaru, mărturisiri ireale despre momentul în care i-a spart casa lui Alain Delon: „Am luat vinuri în valoare de 50.000 de euro de la el”

Nuțu Cămătaru, despre fuga din România și intrarea într-o Europă fără apărare: ”Doamne, ce-i aici? Raiul pe pământ?”