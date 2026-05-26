Cât costă o vacanță în Antalya în 2026. Riviera Turcească are prețuri pentru toate buzunarele

De: Denisa Crăciun 26/05/2026 | 14:30
Costuri Antalya 2026/ Sursă Foto: Facebook
Ne mai despart doar câteva zile de sezonul estival 2026. Și pentru că vara se apropie cu pași repezi, vacanțele au fost deja sau urmează să fie rezervate. Printre cele mai căutate destinații preferate de români și nu numai, se numără Antalya. 

Antalya este fără doar și poate una dintre destinațiile preferate de turiștii români. Ospitalitatea, infrastructura și hotelurile numeroase de tip all inclusive atrage în fiecare an vizitatori, în special pe cei cu copii. De asemenea, un factor important în alegerea unei vacanțe pe Riviera Turcească este prețul avantajos pentru fiecare buzunar. Costurile pentru un sejur de 7 zile pornesc de la 330 de euro/ persoană și pot ajunge la mii de euro în cazul hotelurilor de lux.

Cât costă o vacanță în Antalya în vara anului 2026

Prețurile variază în funcție de perioada aleasă, stațiune și facilități. Cu toate acestea, Antalya rămâne una dintre cele mai avantajoase opțiuni și în vara acestui an. În ultimii ani, mulți români optează pentru un pachet complet de vacanță, adică printr-o agenție de turism care se ocupă inclusiv de zbor, pentru a evita un stres în plus. O astfel de ofertă turistică include biletele de avion, în special din orașele mari, precum București, Cluj Napoca, Iași și Timișoara; taxe de aeroport; transfer; cazare 7 nopți și ghid turistic.

Pentru bugetul redus, adică pentru persoanele cazate la hoteluri de 3 și 4 stele, prețurile pornesc de la 330-550 euro/ persoană. Acestea oferă de cele mai multe ori cazări curate, situate în linia a doua de la plajă, bufet suedez clasic, băuturi incluse și piscine de dimensiuni medii.

A doua categorie de hoteluri, cele de 5 stele standard, oferă turiștilor resorturi mai mari situate direct pe plajă, acces la aquapark, animație pe parcursul zilei și restaurante tematice incluse o singură dată per sejur. În plus, pune la dispoziție o mare varietate de preparate la Ultra All Inclusive. Prețurile pentru un astfel de sejur pornesc de la 600 de euro și ajung la 900 de euro/ persoană.

Ultima categorie face referire la hotelurile de lux. Au în plus, față de celelalte, camere imense sau vile private, acces gratuit la parcuri tematice (cum ar fi The Land of Legends), restaurante conduse de chefi premiați, plaje private cu nisip fin adus special, băuturi fine internaționale și servicii de concierge. Costurile încep de la 1.200 de euro și pot ajunge până la 2.500 de euro/ persoană.

