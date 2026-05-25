Reguli noi în Grecia! Ce trebuie să știe românii care își petrec concediul aici. Amenzi drastice pentru cei care le încalcă

În fiecare vară numeroși români aleg să își petreacă vacanța în Grecia. Și în 2026 interesul este mare, însă cei care ajung aici trebuie să știe că pentru acest sezon estival autoritățile elene au implementat un nou set de reguli stricte. Iar cei care le încalcă riscă amenzi usturătoare.

Turiștii care vizitează Grecia trebuie să respecte un set de reguli stricte pentru sezonul estival, recent introdus, altfel riscă sancțiuni de la câteva zeci până la mii de euro. Turiștii trebuie să fie atenți și să se informeze bine înainte să plece în vacanță.

Reguli noi și amenzi drastice în Grecia

Una dintre noile reguli introduse în Grecia vizează purtarea pantofilor cu toc ascuțit. Mai exact, acest tip de încălțăminte este interzis celor care vizitează situri arheologice, inclusiv Acropole. Această măsură a fost introdusă cu scopul de a proteja marmura veche de peste 2.000 de ani, care deja a fost intens afectată de numărul mare de vizitatori.

Turiștii care ignoră regula pot fi opriți la intrare sau chiar sancționați dur. Amenzile ajung până la 900 de euro. Totodată, atingerea exponatelor în muzee și situri istorice este strict interzisă.

Noul pachet de reguli îi vizează și pe șoferi. Fumatul într-un autoturism în care se află un copil sub 12 ani este sancționat cu amenzi uriașe. Este vorba despre o amendă ce ajunge până la 1.500 de euro pentru mașinile personale și până la 3.000 de euro pentru cele de serviciu sau închiriate. Mai mult, permisul de conducere este suspendat automat pentru 30 de zile.

De asemenea, autoritățile anunță că vor intensifica și controalele în zonele turistice. Acțiunile vizează în special consumul de alcool la volan, depășirea vitezei și parcările ilegale. Și în aceste cazuri sancțiunile sunt usturătoare.

De exemplu, trecerea pe roșu sau depășirea pe linie continuă aduce o amendă de 700 de euro. Nepurtarea centurii de siguranță este sancționată cu 350 de euro, iar folosirea telefonului mobil la volan cu 100 de euro. Depășirea vitezei (cu până la 20 km/h) aduce o amendă de 100 de euro, iar conducerea sub influența alcoolului îi poate costa pe șoferi între 78 și 1.200 de euro.

CITEȘTE ȘI:

Insulele Greciei, noul magnet imobiliar pentru români! Case la mare la prețuri surprinzătoare

CHECK-IN | Cum am ajuns să fac plajă alături de caprele din Grecia. Cât m-a costat sejurul de 9 zile în Samothraki