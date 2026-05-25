(P) MR.DIY celebrează oficial deschiderea magazinului din Grand Arena Mall printr-un weekend plin de surprize și activități speciale

MR.DIY, unul dintre cei mai mari retaileri de produse pentru casa si lifestyle din Asia, a marcat oficial deschiderea noului magazin din Bucuresti printr-un eveniment special organizat in perioada 23–24 mai, in Grand Arena Mall.

Desi magazinul si-a deschis oficial portile pe 9 mai, weekendul acesta a fost dedicat celebrarii alaturi de comunitatea locala, intr-o atmosfera energica, plina de activari interactive, premii si surprize pentru vizitatori.

Noul magazin MR.DIY din Grand Arena Mall reprezinta un nou pas important in extinderea brandului in Romania, dupa deschiderile din Pitesti si Sibiu. Retailerul malaezian continua astfel strategia de dezvoltare la nivel national, aducand mai aproape de clienti conceptul sau bazat pe varietate, accesibilitate si promisiunea „Intotdeauna preturi mici”.

Atmosfera de festival si activitati pentru toate varstele

Pe parcursul celor doua zile de eveniment, vizitatorii s-au bucurat de o serie de activari speciale pregatite de MR.DIY in zona Grand Arena Mall.

Rulota amplasata in exteriorul mall-ului a devenit rapid unul dintre principalele puncte de atractie, unde participantii au avut parte de jocuri, premii instant si surprize speciale. Atmosfera a fost completata de activitati interactive precum Puzzle Hunt, Roata Norocului, jocuri de memorie si zona dedicata cu vata de zahar.

Unul dintre cele mai asteptate momente ale evenimentului a fost prezenta influencerului Gami, care s-a intalnit cu fanii in cadrul unei sesiuni speciale de Meet & Greet si a participat la activitatile pregatite pentru public.

Un nou punct de atractie pentru shopping in Bucuresti

Cu un concept axat pe diversitate si accesibilitate, MR.DIY pune la dispozitia clientilor o gama larga de produse din categorii precum articole pentru casa, decoratiuni, hardware, electrice, papetarie, jucarii, accesorii lifestyle si multe altele.

Magazinul din Grand Arena Mall ofera un spatiu modern si prietenos, conceput pentru o experienta de shopping usoara si eficienta, unde clientii pot descoperi mii de produse utile pentru activitatile de zi cu zi.

Prin aceasta noua deschidere, MR.DIY isi continua misiunea de a aduce comunitatilor locale produse accesibile, varietate si o experienta de cumparaturi adaptata stilului de viata modern.