Geanta de lux a Elenei Ceaușescu, scoasă la licitație! Suma uriașă pe care o poate atinge

O piesă de lux asociată cu fostul regim comunist din România a stârnit interes major înaintea unei licitații organizate la începutul lunii iunie. Este vorba despre o geantă Hermès realizată din piele exotică, despre care casa de licitații afirmă că ar fi aparținut Elenei Ceaușescu. Obiectul va fi scos la vânzare în cadrul unui eveniment dedicat accesoriilor și bijuteriilor de lux, iar interesul colecționarilor este deja ridicat încă dinaintea începerii licitației.

Licitația va avea loc pe 4 iunie și reunește mai multe obiecte considerate reprezentative pentru piața internațională a luxului. În ultimii ani, interesul pentru obiectele care au aparținut unor personalități istorice sau politice a crescut considerabil, iar piesele cu proveniență celebră ajung adesea să fie vândute la sume impresionante. În acest context, geanta asociată Elenei Ceaușescu este privită nu doar ca un accesoriu de lux, ci și ca un simbol al unei perioade controversate din istoria României.

Suma uriașă pe care o poate atinge geanta

Geanta are un preț de pornire de 1.800 de euro, însă specialiștii din domeniul obiectelor de colecție estimează că suma finală ar putea depăși cu mult această valoare. Astfel de obiecte apar foarte rar pe piață, iar combinația dintre notorietatea proprietarului presupus și prestigiul brandului Hermès transformă accesoriul într-o piesă extrem de atractivă pentru colecționari.

Hermès este unul dintre cele mai exclusiviste branduri din lume, iar accesoriile produse de această casă de modă sunt cunoscute pentru prețurile foarte ridicate și pentru listele lungi de așteptare. Modelele realizate din piele exotică sunt considerate printre cele mai rare și mai valoroase. În multe cazuri, astfel de genți devin investiții, valoarea lor crescând în timp, mai ales atunci când sunt asociate cu personalități celebre.

Evenimentul include însă și alte obiecte spectaculoase care au atras atenția publicului și a colecționarilor. Printre acestea se numără peste 30 de piese provenite din colecția Gabrielei Drâmbă, fostă soție a împăratului Bokassa I al Republicii Centrafricane. Colecția include bijuterii și accesorii rare, multe dintre ele realizate din aur și decorate cu pietre prețioase.

Una dintre cele mai valoroase piese este un ceas Tissot Saphir din aur destinat publicului feminin, care pornește în licitație de la 5.000 de euro. De asemenea, colecționarii vor putea licita pentru o brățară din aur alb cu diamante, evaluată la un preț de pornire de 3.000 de euro, dar și pentru o broșă din aur bicolor decorată cu email, turcoaze și perle, pentru care licitația începe de la 2.000 de euro.

În cadrul evenimentului va fi disponibil și un set elegant compus din cercei și inel din aur decorate cu perle, cu un preț de pornire de 1.000 de euro. Organizatorii spun că multe dintre aceste piese sunt unice și au o valoare aparte atât prin materialele folosite, cât și prin istoria lor.

Licitația aduce în prim-plan și câteva obiecte considerate investiții importante pe piața internațională a bijuteriilor și ceasurilor de lux. Un inel din aur alb cu diamant de peste cinci carate va porni de la 28.000 de euro, fiind una dintre cele mai valoroase piese ale evenimentului. De asemenea, un colier semnat Mouawad, decorat cu diamante și safir roz, are un preț de pornire de 13.000 de euro.