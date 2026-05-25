Acasă » Știri » Geanta de lux a Elenei Ceaușescu, scoasă la licitație! Suma uriașă pe care o poate atinge

Geanta de lux a Elenei Ceaușescu, scoasă la licitație! Suma uriașă pe care o poate atinge

De: Anca Chihaie 25/05/2026 | 14:00
Geanta de lux a Elenei Ceaușescu, scoasă la licitație! Suma uriașă pe care o poate atinge
Elena si Nicolae Ceaușescu/foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

O piesă de lux asociată cu fostul regim comunist din România a stârnit interes major înaintea unei licitații organizate la începutul lunii iunie. Este vorba despre o geantă Hermès realizată din piele exotică, despre care casa de licitații afirmă că ar fi aparținut Elenei Ceaușescu. Obiectul va fi scos la vânzare în cadrul unui eveniment dedicat accesoriilor și bijuteriilor de lux, iar interesul colecționarilor este deja ridicat încă dinaintea începerii licitației.

Licitația va avea loc pe 4 iunie și reunește mai multe obiecte considerate reprezentative pentru piața internațională a luxului. În ultimii ani, interesul pentru obiectele care au aparținut unor personalități istorice sau politice a crescut considerabil, iar piesele cu proveniență celebră ajung adesea să fie vândute la sume impresionante. În acest context, geanta asociată Elenei Ceaușescu este privită nu doar ca un accesoriu de lux, ci și ca un simbol al unei perioade controversate din istoria României.

Suma uriașă pe care o poate atinge geanta

Geanta are un preț de pornire de 1.800 de euro, însă specialiștii din domeniul obiectelor de colecție estimează că suma finală ar putea depăși cu mult această valoare. Astfel de obiecte apar foarte rar pe piață, iar combinația dintre notorietatea proprietarului presupus și prestigiul brandului Hermès transformă accesoriul într-o piesă extrem de atractivă pentru colecționari.

Foto: Artmark

Hermès este unul dintre cele mai exclusiviste branduri din lume, iar accesoriile produse de această casă de modă sunt cunoscute pentru prețurile foarte ridicate și pentru listele lungi de așteptare. Modelele realizate din piele exotică sunt considerate printre cele mai rare și mai valoroase. În multe cazuri, astfel de genți devin investiții, valoarea lor crescând în timp, mai ales atunci când sunt asociate cu personalități celebre.

Evenimentul include însă și alte obiecte spectaculoase care au atras atenția publicului și a colecționarilor. Printre acestea se numără peste 30 de piese provenite din colecția Gabrielei Drâmbă, fostă soție a împăratului Bokassa I al Republicii Centrafricane. Colecția include bijuterii și accesorii rare, multe dintre ele realizate din aur și decorate cu pietre prețioase.

Una dintre cele mai valoroase piese este un ceas Tissot Saphir din aur destinat publicului feminin, care pornește în licitație de la 5.000 de euro. De asemenea, colecționarii vor putea licita pentru o brățară din aur alb cu diamante, evaluată la un preț de pornire de 3.000 de euro, dar și pentru o broșă din aur bicolor decorată cu email, turcoaze și perle, pentru care licitația începe de la 2.000 de euro.

În cadrul evenimentului va fi disponibil și un set elegant compus din cercei și inel din aur decorate cu perle, cu un preț de pornire de 1.000 de euro. Organizatorii spun că multe dintre aceste piese sunt unice și au o valoare aparte atât prin materialele folosite, cât și prin istoria lor.

Licitația aduce în prim-plan și câteva obiecte considerate investiții importante pe piața internațională a bijuteriilor și ceasurilor de lux. Un inel din aur alb cu diamant de peste cinci carate va porni de la 28.000 de euro, fiind una dintre cele mai valoroase piese ale evenimentului. De asemenea, un colier semnat Mouawad, decorat cu diamante și safir roz, are un preț de pornire de 13.000 de euro.

Citește și: Emil Străinu, dezvăluiri la Cancan Senzațional despre legăturile pe care Nicolae Ceaușescu le avea cu extratereștrii

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Până când mai poți depune declarația 230. Ce se întâmplă dacă nu completezi la timp documentul
Știri
Până când mai poți depune declarația 230. Ce se întâmplă dacă nu completezi la timp documentul
Românul care a cucerit Germania cu o idee surprinzătoare. Înghețata din bere are mare succes
Știri
Românul care a cucerit Germania cu o idee surprinzătoare. Înghețata din bere are mare succes
Prețul unui kilogram de cireșe în 2026: surpriza șocantă din ultimul deceniu
Mediafax
Prețul unui kilogram de cireșe în 2026: surpriza șocantă din ultimul deceniu
Ce este racheta balistică „Oreșnik”. Moscova susține că poate lovi ținte din întreaga Europă în câteva minute, iar interceptarea este imposibilă
Gandul.ro
Ce este racheta balistică „Oreșnik”. Moscova susține că poate lovi ținte din întreaga...
Caz revoltător: o jucătoare, agresată de administratorul stadionului. „A intrat în vestiar peste noi în timp ce eram dezbrăcate, m-a îmbrâncit și m-a lovit cu pumnul în față”
Prosport.ro
Caz revoltător: o jucătoare, agresată de administratorul stadionului. „A intrat în vestiar peste...
Asasina cu ruj și mascara care a devenit coșmarul naziștilor. La doar 22 de ani, avea părul ca focul și un curaj ieșit din comun
Adevarul
Asasina cu ruj și mascara care a devenit coșmarul naziștilor. La doar 22...
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari șanse (surse)
Digi24
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele...
Cele mai ieftine și cele mai scumpe city break-uri din Europa în 2026
Mediafax
Cele mai ieftine și cele mai scumpe city break-uri din Europa în 2026
Parteneri
Ruby a incendiat internetul! Imaginea care i-a uluit pe fani. Cum s-a fotografiat artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ruby a incendiat internetul! Imaginea care i-a uluit pe fani. Cum s-a fotografiat artista
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
Prosport.ro
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Destinațiile de vacanță „supraapreciate” care i-au dezamăgit pe români. „Am simțit că am aruncat banii pe fereastră”
Click.ro
Destinațiile de vacanță „supraapreciate” care i-au dezamăgit pe români. „Am simțit că am aruncat banii...
Noi detalii în cazul copilului de 4 ani, ucis de un câine ciobănesc. Primar: „Animalul era legat şi cel mic a mers să-i dea de mâncare”
Digi 24
Noi detalii în cazul copilului de 4 ani, ucis de un câine ciobănesc. Primar: „Animalul...
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile...
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
Promotor.ro
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Misterul celor 4.600 de ani: Ce ascunde de fapt Marea Piramidă
go4it.ro
Misterul celor 4.600 de ani: Ce ascunde de fapt Marea Piramidă
Planul secret pentru revenirea lui Cuza la domnie
Descopera.ro
Planul secret pentru revenirea lui Cuza la domnie
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Ce este racheta balistică „Oreșnik”. Moscova susține că poate lovi ținte din întreaga Europă în câteva minute, iar interceptarea este imposibilă
Gandul.ro
Ce este racheta balistică „Oreșnik”. Moscova susține că poate lovi ținte din întreaga Europă în...
ULTIMA ORĂ
Până când mai poți depune declarația 230. Ce se întâmplă dacă nu completezi la timp documentul
Până când mai poți depune declarația 230. Ce se întâmplă dacă nu completezi la timp documentul
Românul care a cucerit Germania cu o idee surprinzătoare. Înghețata din bere are mare succes
Românul care a cucerit Germania cu o idee surprinzătoare. Înghețata din bere are mare succes
Motivul pentru care soția lui Adrian Minune nu are prietene. Cu cine iese la cafea
Motivul pentru care soția lui Adrian Minune nu are prietene. Cu cine iese la cafea
(P) MR.DIY celebrează oficial deschiderea magazinului din Grand Arena Mall printr-un weekend plin de ...
(P) MR.DIY celebrează oficial deschiderea magazinului din Grand Arena Mall printr-un weekend plin de surprize și activități speciale
Reguli noi în Grecia! Ce trebuie să știe românii care își petrec concediul aici. Amenzi drastice ...
Reguli noi în Grecia! Ce trebuie să știe românii care își petrec concediul aici. Amenzi drastice pentru cei care le încalcă
Orașele pe care românii le evită. Motivul bizar pentru care refuză să locuiască aici
Orașele pe care românii le evită. Motivul bizar pentru care refuză să locuiască aici
Vezi toate știrile