Salarii schimbate pentru bugetari. Cât vor încasa profesorii, medicii, polițiștii și militarii

Zi cu miză mare la Ministerul Muncii, unde este așteptată publicarea noii legi a salarizării, documentul care ar urma să stabilească, pe ani buni de acum înainte, cât încasează angajații din sistemul public din România.

Pe scurt, se schimbă „tabla de joc” pentru profesori, medici, militari și magistrați, iar mesajul transmis din Guvern este unul care liniștește parțial spiritele: salariile nu scad.

Ce se întâmplă cu legea salarizării

Ministrul Dragoș Pîslaru susține că reforma merge înainte, mai ales după ce România a îndeplinit un obiectiv important din PNRR, ceea ce aduce acces la finanțări europene consistente.

„Luni vom publica proiectul în transparenţă decizională, iar de marţi începem consultările cu sindicatele şi familiile ocupaţionale. Îmi doresc un calendar accelerat de aproximativ două săptămâni pentru consultări şi definitivarea proiectului înainte de transmiterea sa către Parlament spre aprobare”, a declarat ministrul.

Surse politice susțin că, de această dată, PSD, PNL, UDMR și USR ar fi ajuns la un acord de principiu pentru susținerea noii legi a salarizării. Un detaliu important, având în vedere că subiectul bugetarilor a fost ani la rând motiv de scandal între partide.

Chiar dacă proiectul nu este încă final, primele cifre din grilele de salarizare arată cum ar putea arăta veniturile după reformă.

În Educație, un profesor cu grad didactic I și peste 25 de ani vechime ar ajunge la aproximativ 10.164 lei brut (circa 5.946 lei net). La vârf, un rector universitar ar putea urca până la 23.788 lei brut (aprox. 13.916 lei net).

În Sănătate, un medic primar ar ajunge la aproximativ 17.300 lei brut (circa 10.120 lei net), în timp ce un medic rezident anul I pornește de la 8.304 lei brut. Asistenții medicali principali sunt în jur de 8.218 lei brut.

Salarii care rămân în zona „premium”

În zona magistraților, un judecător sau procuror de la Înalta Curte ar putea ajunge la 25.950 lei brut (aprox. 15.171 lei net), iar la Curtea de Apel în jur de 25.301 lei brut.

În structurile de forță, un general sau chestor ar putea încasa aproximativ 20.198 lei brut, în timp ce funcțiile de execuție se încadrează, în funcție de grad, între 8.000 și 10.000 lei brut.

Deși acum începe dezbaterea publică, aplicarea noii legi este programată pentru 1 ianuarie 2027. Până atunci urmează negocieri, ajustări și discuții intense cu sindicatele.

