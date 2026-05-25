Tragedie românească în Italia! Constantin a murit după ce a căzut 30 de metri într-o râpă. Detaliul șocant descoperit de anchetatori

De: Alina Drăgan 25/05/2026 | 14:48
Constantin a murit după ce a căzut 30 de metri într-o râpă /Foto: Gazzetta del Sud
Tragedie românească în Italia! Constantin, un român stabilit de mai mulți ani în provincia Reggio Calabria, s-a stins din viață în urma unui tragic accident. Bărbatul a căzut aproximativ 30 de metri într-o râpă. Din păcate, pentru acesta nu s-a mai putut face nimic. Detaliu șocant descoperit de anchetatori.

Constantin, un român în vârstă de 62 de ani, era stabilit în localitatea Gerace din provincia Reggio Calabria de mai mulți ani. Pe data de 16 mai, bărbatul și-a pierdut viața într-un mod tragic. Inițial, decesul acestuia a fost considerat un accident, însă ancheta a scos la iveală detalii tulburătoare.

În ziua în care și-a pierdut viața, Constantin a căzut în gol aproximativ 30 de metri, într-o râpă. Trupul românului s-a izbit de pietrele de mari dimensiuni aflate pe fundul râpei, iar leziunile suferite i-au fost fatale. Atunci când echipele de salvare au ajuns la fața locului nu au mai putut face nimic pentru bărbat și au declarat decesul.

Recuperarea trupului neînsuflețit a necesitat intervenția unor echipe specializate. La fața locului au acționat pompieri din structura Speleo Alpino Fluviale de la sediul central din Reggio Calabria, personal al departamentului aerian al pompierilor din Lamezia Terme și Salvamontul.

Inițial, anchetatorii au clasat cazul drept o moarte accidentală. Însă, ulterior, autoritățile au scos la iveală o altă realitate. Potrivit datelor din anchetă, se pare că în momentul accidentului românul s-ar fi aflat la muncă și, împreună cu mai multe persoane, nu aveau autorizații, echipamente individuale de protecție sau alte măsuri de siguranță.

De asemenea, se pare că lui Constantin i s-ar fi făcut rău, iar astfel și-a pierdut echilibrul și a căzut în râpa de aproximativ 30 de metri. Cazul este acum anchetat ca accident de muncă, iar autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

De asemenea, oamenii legii încearcă și să îi identifice pe colegii de muncă ai lui Constantin. Se pare că aceștia au fugit după incident, cel mai probabil din cauza faptului că lucrau fără forme legale.

În Gerace a fost lansată o strângere de fonduri pentru a sprijini repatrierea trupului neînsuflețit în România. Plecarea sicriului este prevăzută pentru ziua de astăzi, 25 mai 2026.

 

