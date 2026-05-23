Drama fără sfârșit a unei familii din Constanța: după moartea copilului, statul cere alocația înapoi

De: Paul Hangerli 23/05/2026 | 23:30
Familia Ancuței, fetița de 6 ani care a murit după o operație de apendicită, a primit o notificare prin care i se cere să restituie alocația pentru ultima lună de viață a copilului. Cazul a stârnit revoltă și readuce în atenție modul în care instituțiile statului gestionează situațiile dramatice prin care trec familiile afectate de tragedii medicale.

După moartea Ancuței, o fetiță de doar 6 ani care a ajuns în moarte cerebrală în urma unei operații de apendicită efectuate la Spitalul Județean Constanța, părinții copilului s-au trezit acum într-o nouă situație greu de imaginat.

O nouă lovitură pentru părinții Ancuței

Potrivit avocatei familiei, Ghiulfer Aisun Ismail, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța le-ar fi solicitat părinților să restituie suma de 292 de lei, reprezentând alocația copilului pentru ultima lună de viață.

Familia consideră situația revoltătoare și umilitoare, mai ales că fetița se afla încă internată și lupta pentru viața ei în perioada respectivă.

Potrivit explicațiilor oferite de avocata familiei, problema ar fi pornit de la data trecută în certificatul de deces.

Documentul a fost eliberat în luna februarie, însă data decesului menționată este în ianuarie, momentul în care copilul a intrat în moarte cerebrală.

Familia susține însă că Ancuța era încă în viață în luna februarie și era internată în stare extrem de gravă la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București.

Avocata familiei a explicat întreaga situație într-o declarație publică:

„Familia s-a trezit cu o cerere de restituire din partea AJPIS Constanţa cu alocaţia copilaşei pentru o lună. Certificatul de deces este eliberat în februarie. Pe certificat scrie într-adevăr că data decesului asimilată lor este în ianuarie, dar copilul efectiv respira, în luna februarie până a murit, a respirat. Părinții respectivi au făcut cheltuieli dacă ar fi să ne gândim inclusiv la natura juridică a pensiei de a alocației de stat destinația care ar trebui s-o aibă”, a declarat Ghiulfer Aisun Ismail.

Cum a ajuns Ancuța în moarte cerebrală

Ancuța a fost internată pentru o operație de apendicită la Spitalul Județean Constanța. Potrivit familiei, după intervenția chirurgicală au apărut complicații grave, iar copilul a intrat în stop cardio-respirator.

Ulterior, fetița a fost transferată la Spitalul Grigore Alexandrescu, unde medicii au constatat edem cerebral sever și moarte cerebrală.

Cazul a provocat reacții puternice în spațiul public, iar familia a cerut explicații privind actul medical și modul în care a fost gestionată situația.

În același context a fost amintit și cazul lui Denis, un băiețel de doi ani și jumătate, care a ajuns și el la Spitalul „Grigore Alexandrescu” după o intervenție efectuată la Spitalul Județean Constanța și care a murit ulterior.

În ambele cazuri, familiile au ridicat semne de întrebare privind îngrijirea medicală și au cerut verificări oficiale.

Anchetele privind actul medical sunt încă în desfășurare.

Revoltă după solicitarea privind alocația

Dincolo de suma de 292 de lei, cazul a stârnit revoltă pentru că solicitarea a venit către o familie care și-a pierdut copilul după săptămâni întregi de suferință, internări și transferuri între spitale.

Pentru părinți, notificarea primită reprezintă încă o traumă într-un dosar deja marcat de durere și întrebări fără răspuns.

Situația ridică din nou problema modului în care procedurile administrative sunt aplicate mecanic, fără să țină cont de contextul uman și medical al unor tragedii de acest fel.

Pentru părinții Ancuței, problema alocației este doar o parte dintr-un dosar mult mai amplu. Familia încearcă în continuare să afle ce s-a întâmplat în timpul operației și de ce o intervenție considerată de rutină s-a transformat într-o tragedie.

Până la finalizarea anchetelor, cazul rămâne unul dintre cele mai tulburătoare exemple despre drama prin care trec unele familii în relația cu sistemul medical și cu instituțiile statului.

