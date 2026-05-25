McDonald’s face angajări masive în România. Ce salarii primesc noii angajați

McDonald’s România nu stă deloc pe loc și pregătește o mișcare serioasă pe piața muncii! Peste 500 de locuri de muncă noi urmează să fie create în 2026, iar planul pe termen mediu este și mai ambițios, peste 1.400 de joburi în următorii trei ani.

Pe scurt, gigantul fast-food își extinde rețeaua și caută oameni în toată țara, de la lucrători entry-level până la viitori manageri.

„Ne continuăm planurile de dezvoltare și recrutăm la nivel național pentru a susține atât extinderea rețelei de restaurante, cât și consolidarea echipelor din toate orașele în care suntem prezenți”, a declarat Valentin Truță, Director General Premier Restaurants România.

McDonald’s face angajări masive în România

Oferta de joburi nu e deloc una limitată. Sunt disponibile poziții precum Crew Member (adică lucrător în restaurant), Barista, Guest Experience Leader, dar și programul YoungLead – dedicat celor care vor să urce rapid în zona de management.

Compania mizează în mod clar pe tineri, iar cifrele arată asta: peste 40% dintre angajați au sub 24 de ani, iar peste 900 sunt studenți sau masteranzi.

În ceea ce privește banii, pachetele salariale variază în funcție de poziție. Pentru Crew Member, veniturile nete sunt între 3.300 și 3.700 de lei. Barista ajunge la aproximativ 3.350 – 3.500 de lei, în timp ce Guest Experience Leader poate câștiga între 3.900 și 4.000 de lei.

Pentru cei din programul YoungLead, salariile urcă până la 4.700 – 5.100 de lei net, în funcție de implicare și rol.

Pe lângă salariu, angajații primesc tichete de masă de 40 de lei pe zi, bonusuri de performanță și de recomandare, dar și abonament medical, acces la telemedicină și program flexibil (full-time sau part-time). În plus, există posibilitatea de a lucra în restaurante mai aproape de casă, în funcție de locurile disponibile.

Angajații pot să fie promovați rapid

Reprezentanții companiei spun că mizează mult pe promovarea internă. Prin programul YoungLead, angajații pot ajunge Floor Manageri certificați în aproximativ nouă luni, ceea ce face ca evoluția profesională să fie destul de rapidă.

Există și alte programe interne, precum McDonald’s Performers, care oferă burse pentru studenți, sau Grant My Passion, dedicat pasiunilor personale ale angajaților.

În comparație, și alte lanțuri din industrie oferă salarii similare. De exemplu, în zona de fast-food, veniturile pornesc de la aproximativ 3.600 de lei net pentru poziții de bază, iar pentru manageri de tură pot ajunge spre 5.000 de lei, plus bonusuri și tichete.

