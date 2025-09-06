Singurul restaurant McDonald’s din lume cu logo turcoaz. De ce locația a renunțat la galben

McDonald’s este unul dintre cele mai cunoscute lanțuri de restaurante din întreaga lume, recunoscut imediat după celebrele sale arcade aurii. Oriunde ai merge, te aștepți la același design iconic și la meniurile standard care au făcut faima brandului. Totuși, există o locație unică care sfidează această tradiție, iar vizitatorii sunt întâmpinați cu un logo turcoaz în loc de cel galben familiar.

În majoritatea restaurantelor din lume, meniurile, Happy Meal-urile și designul interior sunt aproape identice, iar vizitatorii știu exact la ce să se aștepte. Totuși, există o excepție surprinzătoare care sfidează aceste așteptări. În Sedona, Arizona, un McDonald’s se diferențiază printr-un detaliu vizual inedit: logo-ul este turcoaz, nu auriu.

La ce McDonald’s găsește logo-ul turcoaz

Acest McDonald’s se află pe autostrada 89, în mijlocul orașului Sedona, nu departe de peisajele montane spectaculoase care atrag turiști din întreaga lume. Designul exterior al restaurantului a fost adaptat pentru a se integra armonios în mediul natural al orașului. Fotografiile din interior arată un restaurant tipic McDonald’s, cu arcade interioare.

Diferența majoră se vede la exterior, unde logo-ul și semnalizarea sunt complet turcoaz, fără urmă de roșu sau galben, creând un contrast inedit cu imaginea clasică a lanțului de fast-food.

Această alegere neobișnuită are o explicație simplă. Autoritățile locale din Sedona au cerut ca toate clădirile să se integreze în peisajul natural și să nu strice armonia orașului, renumit pentru culorile sale terestre și priveliștile pitorești. McDonald’s a colaborat cu primăria și cu proprietarii centrului comercial din apropiere, deschis în mai 1993, care avea deja semnalizare turcoaz. Astfel, locația a fost construită astfel încât să respecte regulile estetice ale orașului, rezultând un McDonald’s unic în lume.

