Mister rezolvat după trei decenii! Adolescenta dispărută în 1994 a fost găsită în viață

De: Anca Chihaie 25/05/2026 | 14:42
Dispariția unui copil este una dintre cele mai dureroase tragedii pentru orice familie, iar atunci când anii trec fără răspunsuri, speranța începe treptat să se stingă. În Statele Unite, cazul Cristinei Maria Plante devenise de mult timp unul dintre acele dosare considerate aproape imposibil de rezolvat. Timp de peste trei decenii, anchetatorii nu au reușit să afle ce s-a întâmplat cu adolescenta dispărută fără urmă în anul 1994. Acum, într-o răsturnare de situație care a surprins întreaga opinie publică, autoritățile au confirmat că femeia este în viață.

Povestea a revenit în atenția publicului după ce anchetatorii din Arizona au anunțat oficial închiderea cazului care a rămas deschis aproape 32 de ani. Descoperirea a provocat un val puternic de reacții în presa americană și pe rețelele sociale, unde mulți au descris situația drept una dintre cele mai incredibile rezolvări ale unui „cold case” din ultimele decenii.

Totul a început pe 15 mai 1994, în micul oraș Payson, din statul Arizona. Cristina Maria Plante avea doar 13 ani și plecase de acasă către un grajd aflat în apropiere, acolo unde își ținea calul. Pentru familie, gestul părea unul absolut obișnuit. Nimic nu anunța drama care urma să înceapă.

Orele au trecut, iar rudele au început să intre în panică. În scurt timp, autoritățile au fost alertate, iar dispariția fetei a fost tratată încă de la început ca un caz extrem de grav. Anchetatorii au considerat că existau elemente suspecte care indicau posibilitatea unui pericol real.

Zilele s-au transformat în săptămâni, apoi în luni și ani. În lipsa unor dovezi clare, ancheta a început să stagneze. Autoritățile au audiat persoane apropiate familiei, au verificat numeroase piste și au încercat să reconstruiască ultimele momente înainte de dispariția fetei, însă fără succes.

Cazul Cristinei Maria Plante a ajuns ulterior în bazele naționale dedicate copiilor dispăruți din Statele Unite și a fost încadrat oficial în categoria „cold case”, termen folosit pentru investigațiile vechi care rămân nerezolvate timp îndelungat.

Situația s-a schimbat radical abia după ce biroul șerifului din comitatul Gila a decis să reorganizeze investigațiile privind dosarele vechi. A fost creată o unitate specială dedicată exclusiv cazurilor nerezolvate, iar anchetatorii au reluat documentele și probele folosind tehnologii moderne care nu existau în perioada dispariției.

Noile metode de analiză și investigare au permis reevaluarea informațiilor strânse de-a lungul anilor. Echipa specială a verificat din nou detalii ignorate sau imposibil de analizat cu tehnologia disponibilă în anii ’90. Procesul a durat o perioadă îndelungată și a implicat colaborări între mai multe structuri de investigație.
În cele din urmă, anchetatorii au ajuns la concluzia surprinzătoare: Cristina Maria Plante trăiește.

Autoritățile au confirmat oficial identitatea femeii și au eliminat statutul ei de persoană dispărută din bazele de date naționale. Anunțul a fost făcut public după finalizarea procedurilor necesare de verificare.

