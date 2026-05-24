Dublă tragedie în Oradea! Două persoane au murit, după ce mașina lor a fost călcată de tren

De: Emanuela Cristescu 24/05/2026 | 20:09
Un accident cu final tragic a avut loc duminică seară în Oradea, în cartierul Episcopia, acolo unde un autoturism a fost spulberat de un tren de călători la o trecere la nivel cu calea ferată. În doar câteva secunde, totul s-a transformat într-un scenariu de coșmar, soldat cu două decese.

Potrivit informațiilor de la fața locului, trenul care circula pe ruta Satu Mare – Oradea a surprins autoturismul chiar în momentul traversării șinelor. Impactul a fost devastator, mașina fiind practic făcută bucăți în urma coliziunii. Martorii au sunat imediat la 112, iar zona s-a umplut rapid de echipaje de intervenție.

Accident grav în Oradea

Pompierii de la ISU Bihor au ajuns în scurt timp și au mobilizat forțe serioase: trei autospeciale, dintre care două de descarcerare grea, plus o ambulanță SMURD. În sprijin a fost chemat și echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD Oradea, semn că situația era una extrem de gravă încă din primele minute.

În interiorul mașinii se aflau un bărbat și o femeie. Cei doi au rămas blocați între fiarele contorsionate, iar salvatorii au început imediat operațiunile de extragere. Din păcate, tot efortul a fost în zadar: medicii nu au mai putut face nimic pentru victime, acestea prezentând leziuni incompatibile cu viața.

După tragedie, zona a fost complet izolată, iar traficul feroviar a fost blocat pentru mai multe ore. Zgomotul intervenției, luminile de la autospeciale și agitația echipajelor au transformat locul accidentului într-o scenă dramatică, greu de descris.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili exact cum s-a ajuns la acest deznodământ tragic. Se verifică toate ipotezele, inclusiv dacă șoferul a observat sau nu trenul la timp ori dacă a fost vorba de o clipă fatală de neatenție.

A mai avut loc un incident grav

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române a anunțat că un alt accident a avut loc pe autostrada A3 Bucureşti – Ploieşti, la kilometrul 38, în zona localităţii Gruiu, judeţul Ilfov. Șase autovehicule au fost implicate. Autoritățile au transmis că, momentan, există doar o victimă.

