Acasă » Știri » Accident de tren mortal în Voluntari! Doi soți și-au pierdut viața din cauza neatenției

Accident de tren mortal în Voluntari! Doi soți și-au pierdut viața din cauza neatenției

De: Alina Drăgan 20/05/2026 | 21:42
Accident de tren mortal în Voluntari! Doi soți și-au pierdut viața din cauza neatenției
Două persoane, omorâte de tren în Voluntari
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Tragedie în Ilfov! Un accident mortal a avut loc azi, 20 mai, în apropiere de Voluntari. Doi soți au fost uciși chiar pe calea ferată, din cauza neatenției. Se pare că aceștia traversau printr-un loc nepermis, când au fost loviți din plin de un tren.

Astăzi, 20 mai, în jurul orei 14:05, un accident mortal a avut loc în Voluntari. Un tren aflat în circulație pentru efectuarea unor probe a surprins și accidentat mortal două persoane, între stațiile Pantelimon – București Băneasa, firul II, la km 12+400.

Două persoane, omorâte de tren în Voluntari

Martorii, care au relatat tragedia pe grupurile de Info Trafic, spun că accidentul s-a produs între pasajul de la Andronache și strada Petricani. Doi soți, un bărbat de 86 de ani și o femeie de 75 de ani, au fost uciși chiar pe calea ferată, din cauza neatenției.

Din primele informații, se pare că bătrânii încercau să traverseze calea ferată printr-un loc nepermis, moment în care au fost loviți de tren. În urma producerii accidentului, alarma a fost dată imediat, iar echipajele de salvare au ajuns rapid la fața locului.

Din păcate, pentru cei doi soți nu s-a mai putut face nimic. Se pare că impactul a fost fatal, iar cei doi bătrâni au murit pe loc.

„Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. informează că, astăzi, în jurul orei 14:05, o ramă ALSTOM, operată de operatorul privat InterRegional Călători și aflată în circulație pentru efectuarea unor probe, a surprins și accidentat mortal două persoane, între stațiile Pantelimon – București Băneasa, firul II, la km 12+400. Cele două persoane erau angajate în traversarea nepermisă a căii ferate”, a transmis CFR Călători.

În urma celor întâmplate, poliția Transporturi Ilfov a deschis o anchetă, iar acum se fac cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

 

CITEȘTE ȘI:

Cine era Amalia, doctorița moartă pe DN52. Femeia ar fi fost lovită cu mașina intenționat

Medic cercetat pentru ucidere din culpă după un accident mortal în Botoșani

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Nu e o glumă! Câți euro costă un șezlong pe o plajă din Bulgaria
Știri
Nu e o glumă! Câți euro costă un șezlong pe o plajă din Bulgaria
Costel Biju a devenit bunic! Tony One a publicat prima imagine cu băiețelul său
Știri
Costel Biju a devenit bunic! Tony One a publicat prima imagine cu băiețelul său
Vacanța de lux care trece prin România și costă cât o mașină nouă
Mediafax
Vacanța de lux care trece prin România și costă cât o mașină nouă
,,DNA mai are și alte informații referitoare la activitatea vicepremierului demis, Oana Gheorghiu”. Prima reacție, în exclusivitate pentru Gândul, a fostului șef ADR
Gandul.ro
,,DNA mai are și alte informații referitoare la activitatea vicepremierului demis, Oana Gheorghiu”....
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o...
Sebastian Stan, declarații explozive la Cannes: actorul acuză cenzură și presiuni în America lui Trump: „Suntem într-un loc foarte rău”
Adevarul
Sebastian Stan, declarații explozive la Cannes: actorul acuză cenzură și presiuni în America...
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline balanța în favoarea sa în războiul dronelor
Digi24
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să...
Anunț șoc la un post de radio: regele Charles III a fost declarat mort. Cine a fost făcut vinovat
Mediafax
Anunț șoc la un post de radio: regele Charles III a fost declarat...
Parteneri
Andreea Tonciu, senzuală în costum de baie. Imagini de senzație cu bruneta din vacanță! S-a văzut aproape tot prin bikini
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Tonciu, senzuală în costum de baie. Imagini de senzație cu bruneta din vacanță! S-a...
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Răzvan Simion, marele absent de la absolvirea fiicei sale. Prezentatorul TV, „înlocuit” de partenerul fostei soții
Click.ro
Răzvan Simion, marele absent de la absolvirea fiicei sale. Prezentatorul TV, „înlocuit” de partenerul fostei...
Iranul amenință cu escaladarea războiului „dincolo de regiune”: „Loviturile noastre devastatoare vă vor zdrobi”
Digi 24
Iranul amenință cu escaladarea războiului „dincolo de regiune”: „Loviturile noastre devastatoare vă vor zdrobi”
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre alegerea unui premier tehnocrat
Digi24
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre...
Droguri ascunse în bidoane de ulei și vândute la un service auto din Iași. „Vulcanizarea” costa între 500 și 1.000 de lei
Promotor.ro
Droguri ascunse în bidoane de ulei și vândute la un service auto din Iași. „Vulcanizarea”...
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din...
Oferta Kaufland pentru sculele Parkside utile în gradină și atelier
go4it.ro
Oferta Kaufland pentru sculele Parkside utile în gradină și atelier
O coliziune de proporții a lovit Calea Lactee!
Descopera.ro
O coliziune de proporții a lovit Calea Lactee!
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
Go4Games
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
,,DNA mai are și alte informații referitoare la activitatea vicepremierului demis, Oana Gheorghiu”. Prima reacție, în exclusivitate pentru Gândul, a fostului șef ADR
Gandul.ro
,,DNA mai are și alte informații referitoare la activitatea vicepremierului demis, Oana Gheorghiu”. Prima reacție,...
ULTIMA ORĂ
Nu e o glumă! Câți euro costă un șezlong pe o plajă din Bulgaria
Nu e o glumă! Câți euro costă un șezlong pe o plajă din Bulgaria
Sebastian Stan, criticat dur după declarațiile controversate de la Cannes. Actorul este acuzat că ...
Sebastian Stan, criticat dur după declarațiile controversate de la Cannes. Actorul este acuzat că este „rupt de realitate”
Costel Biju a devenit bunic! Tony One a publicat prima imagine cu băiețelul său
Costel Biju a devenit bunic! Tony One a publicat prima imagine cu băiețelul său
Dosarul lui Vlad Pascu se complică tot mai mult! Rebecca Lăzărescu cere daune și face acuzații grave: ...
Dosarul lui Vlad Pascu se complică tot mai mult! Rebecca Lăzărescu cere daune și face acuzații grave: „Am intrat în depresie, am primit amenințări din partea doamnei Miruna”
BDLP, prima apariție la TV împreună cu Vanessa și copiii lui. Tiago și Franco au făcut deliciul ...
BDLP, prima apariție la TV împreună cu Vanessa și copiii lui. Tiago și Franco au făcut deliciul publicului!
Cabral a făcut “terapie” în noua lui jucărie de 100.000 €. După divorțul de Andreea, vedeta ...
Cabral a făcut “terapie” în noua lui jucărie de 100.000 €. După divorțul de Andreea, vedeta de la Pro TV și-a găsit refugiul
Vezi toate știrile