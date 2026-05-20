Accident de tren mortal în Voluntari! Doi soți și-au pierdut viața din cauza neatenției

Tragedie în Ilfov! Un accident mortal a avut loc azi, 20 mai, în apropiere de Voluntari. Doi soți au fost uciși chiar pe calea ferată, din cauza neatenției. Se pare că aceștia traversau printr-un loc nepermis, când au fost loviți din plin de un tren.

Astăzi, 20 mai, în jurul orei 14:05, un accident mortal a avut loc în Voluntari. Un tren aflat în circulație pentru efectuarea unor probe a surprins și accidentat mortal două persoane, între stațiile Pantelimon – București Băneasa, firul II, la km 12+400.

Două persoane, omorâte de tren în Voluntari

Martorii, care au relatat tragedia pe grupurile de Info Trafic, spun că accidentul s-a produs între pasajul de la Andronache și strada Petricani. Doi soți, un bărbat de 86 de ani și o femeie de 75 de ani, au fost uciși chiar pe calea ferată, din cauza neatenției.

Din primele informații, se pare că bătrânii încercau să traverseze calea ferată printr-un loc nepermis, moment în care au fost loviți de tren. În urma producerii accidentului, alarma a fost dată imediat, iar echipajele de salvare au ajuns rapid la fața locului.

Din păcate, pentru cei doi soți nu s-a mai putut face nimic. Se pare că impactul a fost fatal, iar cei doi bătrâni au murit pe loc.

„Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. informează că, astăzi, în jurul orei 14:05, o ramă ALSTOM, operată de operatorul privat InterRegional Călători și aflată în circulație pentru efectuarea unor probe, a surprins și accidentat mortal două persoane, între stațiile Pantelimon – București Băneasa, firul II, la km 12+400. Cele două persoane erau angajate în traversarea nepermisă a căii ferate”, a transmis CFR Călători.

În urma celor întâmplate, poliția Transporturi Ilfov a deschis o anchetă, iar acum se fac cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

CITEȘTE ȘI:

Cine era Amalia, doctorița moartă pe DN52. Femeia ar fi fost lovită cu mașina intenționat

Medic cercetat pentru ucidere din culpă după un accident mortal în Botoșani