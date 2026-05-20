Acasă » Știri exclusiv » Dosarul lui Vlad Pascu se complică tot mai mult! Rebecca Lăzărescu cere daune și face acuzații grave: „Am intrat în depresie, am primit amenințări din partea doamnei Miruna”

Dosarul lui Vlad Pascu se complică tot mai mult! Rebecca Lăzărescu cere daune și face acuzații grave: „Am intrat în depresie, am primit amenințări din partea doamnei Miruna”

De: Keva Iosif 20/05/2026 | 22:30
Dosarul care îl are în centrul atenției pe Vlad Pascu, șoferul drogat condamnat la 10 ani de închisoare pentru tragedia din 2 Mai, continuă să se extindă cu noi acuzații și cereri de despăgubiri. De această dată, numele Rebeccăi Lăzărescu reapare în prim-plan, tânăra intrând oficial cu pretenții în dosarul de trafic de droguri, în care acesta mai este cercetat, susținând că i-a provocat traume profunde. CANCAN.RO are declarații în exclusivitate.

Rebecca Lăzărescu apare din nou în dosarele aflate în jurul lui Vlad Pascu, tânărul condamnat pentru tragedia de la 2 Mai. De această dată, tânăra despre care s-a spus că ar fi fost fosta iubita lui (însă ea neagă asta și spune că doar el era îndrăgostit) s-a constituit parte civilă în dosarul de trafic de droguri în care Vlad este cercetat și cere despăgubiri, susținând că a fost afectată puternic de tot ce a trăit în acea perioadă.

În timpul cercetărilor, Vlad Pascu a recunoscut în fața instanței cum ar fi intrat în contact cu persoane care i-ar fi furnizat droguri.

”Eu luam de la «Doctor» Xanax. Știu că lucra la Floreasca. M-am dus chiar la spital o dată, m-a băgat pe un hol și apoi, într-un cabinet. Avea halat de medic și mască medicală la gură. În seara de 13 aprilie, «Doctorul» mi-a adus cele 40 de pastile de oxicodonă, la mine acasă. El era foarte precaut și nu a intrat în casă. De obicei ne vedeam la hotel sau în fața casei mele”, a declarat Vlad Pascu în instanță.

Rebecca vorbește despre amenințări și traume

Numele Rebeccăi Lăzărescu este menționat frecvent în acest dosar, ea fiind audiată de mai multe ori și considerată parte din anturajul lui Vlad Pascu în perioada în care ar fi avut loc consum de substanțe interzise.

Acum, tânăra spune că întreaga situație i-a lăsat urmări serioase și cere daune morale.

”Vlad Pascu mi-a creat un prejudiciu mare, am intrat în depresie, am primit și amenintari din partea doamnei Miruna (mama lui). Am intrat într-un program de protecție a martorilor din cauza amenințărilor ei, m-a afectat psihic, am rămas cu niște traume. După ultimul apel m-am dus la poliție și de-atunci nu am mai auzit nimic despre ei (n.r. Vlad și mama lui), dar am rămas cu traume urâte în cap și în suflet. Da, cer daune morale, nu știu suma, mama și avocații mei se ocupă de asta… M-a pus să trec prin chestii urâte, nu aveam nici 18 ani împliniți”, a declarat ea pentru CANCAN.RO.

Între timp, Vlad Pascu și mama lui au fost trimiși în judecată într-un dosar de trafic de droguri, iar Rebecca Lăzărescu s-a constituit parte civilă și aici, într-un context juridic tot mai complicat.

”Nici nu mai știu cum am ajuns aici (n.r. parte civilă în proces). Cred că am dat o declarație împotriva mamei lui. Sau mi-a dat el să consum… Nu mai știu”, a mai spus Rebecca.

