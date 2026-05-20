60.000 de euro pierduți după scandalurile provocate de Fulgy. Elena Dima, organizatoarea concertelor din Germania, rupe tăcerea!

60.000 de euro pierduți după scandalurile lui Fulgy! Organizatoarea concertelor din Germania rupe tăcerea! Scandalurile provocate de Fulgy au lovit direct într-un turneu pregătit luni întregi pentru diaspora din Germania. Invitată la Dan Capatos Show, Elena Dima a povestit cum investițiile uriașe s-au transformat într-un coșmar financiar. CANCAN.ro are toate amănuntele!

Organizatoarea ne-a mărturisit că pregătise concerte mari pentru românii din diaspora, însă publicul s-a retras după declarațiile controversate ale fiului Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani.

„Au fost trei concerte în total. 15 noiembrie la Rimini și 28 noiembrie în Bremen, după care pe 29 în Hanover. Să o numim țeapă, dar nu e chiar țeapă. Este un eveniment puțin mai… cu un prejudiciu. A fost un eveniment nefericit care a venit când trebuia să fie un eveniment fericit. Eu așa l-aș chema.”

Elena Dima a explicat că proiectul fusese pregătit încă din luna martie, împreună cu Ioniță de la Clejani. Femeia investise masiv în imaginea evenimentelor, încercând să ridice standardele concertelor românești organizate în Germania.

„Am început să le pregătim încet, cu pași mici. De precizat că am avut primul contact personal cu domnul Ioniță. Eu am spus că sunt pregătită pentru că îmi cunosc caracterul și resursele. Nu e că aș fi câștigat la loto sau ceva. Sunt antreprenor în Germania de câțiva ani.”

Organizatoarea a dezvăluit că doar site-ul oficial al evenimentului a costat aproximativ 10.000 de euro. Promovarea pe TikTok, Facebook și reclamele stradale au ridicat investiția totală în marketing la aproape 20.000 de euro.

„În afară de site, care a costat enorm, numai pagina oficială din eveniment a fost 10.000 de euro facturați. Undeva la cinci-șase mii în promovări TikTok, promovări Facebook. Numai imaginea, ca eu să pot ridica standardul acolo unde era.”

Elena Dima spune că relația profesională cu Ioniță de la Clejani a fost impecabilă pe tot parcursul colaborării. Aceasta a insistat că problemele apărute nu au avut legătură cu artistul sau cu organizarea turneului.

„Eu, Elena Dima, cu domnul Ioniță de la Clejani nu pot să zic că am avut decât de învățat. Am avut suport maxim. Am avut artiști mult mai mici în evenimente cu care nu reușeam să vorbesc cum vorbeam cu domnul Ioniță.”

Pentru concertele din Bremen și Hanover, organizatoarea a închiriat săli impresionante, cu mii de locuri disponibile. Mai mult, afișele concertelor au fost amplasate inclusiv în stațiile de autobuz din orașele germane.

„La Bremen a fost una dintre cele mai impunătoare locații. Este în centrul Bremenului o sală de concerte enormă, la două mii de locuri. Nu prea s-a făcut în Germania să vezi afișe în fiecare stație de autobuz. Dacă se strângeau câte o mie de persoane în fiecare sală, oricum investiția era investiție. Noi cu domnul Ioniță deja aveam Franța, Spania, voiam să plecăm mai departe. Planul în sine a fost foarte bine structurat. În momentul în care trebuia să înceapă bubuiala, a ieșit Fulgy. Eu nu-mi făceam griji la început, când am văzut că se mișcă încet. Germania este o țară a robotizării. Oamenii își fac planurile cu puțin timp înainte.”

