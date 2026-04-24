Ce se întâmplă cu Fulgy, la 2 săptămâni de când a fost dus cu mascații la Obregia? „N-am primit un telefon”

Viorica de la Clejani a oferit detalii despre evoluția stării de sănătate a fiului său, Fulgy, după ce acesta a fost internat în spital. Artista a precizat că tânărul este monitorizat de medici și că situația sa începe să se îmbunătățească treptat.

Vedeta a mărturisit că ultima perioadă a fost una dificilă pentru întreaga familie. Chiar și așa, ea a încercat să rămână optimistă și are încredere că Fulgy își va reveni complet.

Cum se simte Fulgy după internare

Viorica de la Clejani a oferit noi declarații cu privire la situația medicală a fiului ei. Artista a ținut neapărat să aducă clarificări și a încercat să îi liniștească pe cei care s-au arătat îngrijorați în ultimele zile. Potrivit afirmațiilor sale, Fulgy este bine și se află sub atenta supraveghere a medicilor.

„Băiatul meu este foarte bine, este pe mâna unor medici care sunt de specialitate. Cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ajutorul medicilor, și cu voința lui și cu dragostea noastră… tot noi suntem lângă el, nimeni altcineva”, a spus Viorica de la Clejani.

Pe de altă parte, cântăreața nu și-a ascuns supărarea și dezamăgirea față de unele persoane din jurul său. Ea a dezvăluit că nici măcar apropiații nu au întrebat cum se simte Fulgy.

„N-am primit un telefon sau un mesaj în privat să mă întrebe cineva ce face Fulgy, cum se simte, chiar dintre neamurile noastre. Ce pretenție să mai am de la alți oameni. O să fie bine, o să fim fericiți și mergem înainte”, a mai spus artista.

Chiar și în aceste momente grele, Viorica de la Clejani își menține o atitudine optimistă și încearcă să se concentreze pe aspectele esențiale. Ea consideră că starea de sănătate este prioritară, iar sprijinul familiei joacă un rol foarte important în astfel de situații. Artista a recunoscut că traversează o perioadă dificilă, dar este convinsă că vor reuși să depășească împreună acest moment.

„Cel mai important lucru e să fii sănătos și să ai oameni lângă tine să te sprijine atunci când îți este greu. (…) O să trecem și peste asta”, a mai transmis ea.

CITEȘTE ȘI: Viorica și Ioniță de la Clejani, noi informații despre Fulgy. În ce stare se află, de fapt

Viorica de la Clejani, decizie radicală după ce l-a vizitat pe Fulgy la Obregia: ”Mă pocăiesc!”