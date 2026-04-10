Viorica și Ioniță de la Clejani, noi informații despre Fulgy. În ce stare se află, de fapt

Viorica și Ioniță din Clejani au vorbit despre stare de sănătate în care se află fiul lor. În urmă cu doar câteva zile, Fulgy a fost luat pe sus de mascați și internat la spitalul de Psihiatrie Alexandru Obregia din București, după ce a amenințat că aruncă în aer blocul în care locuiește.

În urmă cu doar câteva zile, locuitorii unui bloc de apartamente din Sectorul 3 al Capitalei au intrat în panică după ce Fulgy a amenințat ca va recurge la un gest extrem și va arunca în aer blocul. Autoritățile au fost chemate la fața locului, însă fiul Clejanilor nu a fost cooperant, ceea ce i-a determinat pe politiști să intre cu forța în casa lui.

Care este stare de sănătate a lui Fulgy după ce a ajuns la Obregia

După ce autoritățile au oprit alimentarea cu gaze în bloc, Fulgy a fost ridicat de mascați și dus direct la spitalul de Psihiatrie Alexandru Obregia din București, unde acum se află sub tratament. Această întâmplare vine la câteva luni după ce fiul Clejanilor intrase deja în vizorul polițiie, fiind căutat pentru a se prezenta în fața instanței într-un dosar care vizează stabilirea necesității internării într-un centru de dezintoxicație sau într-o unitate de psihiatrie.

Pe fondul declarațiilor sale din ultimul timp de pe social media, marcate de ieșiri necontrolate și de mai multe episoade care au pus la îndoială bunele intenții ale lui Fulgy, Ioniță din Clejani îi ia apărarea fiului său și dezminte afirmațiile făcute de acesta în public.

De asemenea, acesta i-a asigurat pe cei apropiați că Fulgy se află sub supravegherea unor medici și că, după acest episod tensionat, lucrurile vor reveni la normal.

IONIȚĂ DIN CLEJANI”A spus foarte multe vorbe care nu sunt adevărate. (…) Am venit la biserică să ne rugăm pentru Fulgy să îi dea Dumnezeu sănătate. Este la spital, deci nu s-a întâmplat nimic cu el. Este la spital, este pe mâna unor medici care sunt buni. Suntem siguri că după această internare el va fi bine.”, a spus Ioniță de la Clejani VIORICA DIN CLEJANI „Mai vreau să specific ceva. S-a vehiculat că Fulgy este arestat. Fulgy este un tânăr de 28 de ani, nu este un vagabond, nu provine dintr-o familie destrăbălată, e un copil care a învățat bine la școală, un copil care a făcut pian, un copil educat.”, a spus Viorica de la Clejani.

