Viorica și Ioniță de la Clejani, noi informații despre Fulgy. În ce stare se află, de fapt

De: Maria Roșca 10/04/2026 | 14:33
Viorica și Ioniță din Clejani au vorbit despre stare de sănătate în care se află fiul lor. În urmă cu doar câteva zile, Fulgy a fost luat pe sus de mascați și internat la spitalul de Psihiatrie Alexandru Obregia din București, după ce a amenințat că aruncă în aer blocul în care locuiește. 

În urmă cu doar câteva zile, locuitorii unui bloc de apartamente din Sectorul 3 al Capitalei au intrat în panică după ce Fulgy a amenințat ca va recurge la un gest extrem și va arunca în aer blocul. Autoritățile au fost chemate la fața locului, însă fiul Clejanilor nu a fost cooperant, ceea ce i-a determinat pe politiști să intre cu forța în casa lui.

Care este stare de sănătate a lui Fulgy după ce a ajuns la Obregia

După ce autoritățile au oprit alimentarea cu gaze în bloc, Fulgy a fost ridicat de mascați și dus direct la spitalul de Psihiatrie Alexandru Obregia din București, unde acum se află sub tratament. Această întâmplare vine la câteva luni după ce fiul Clejanilor intrase deja în vizorul polițiie, fiind căutat pentru a se prezenta în fața instanței într-un dosar care vizează stabilirea necesității internării într-un centru de dezintoxicație sau într-o unitate de psihiatrie.

Pe fondul declarațiilor sale din ultimul timp de pe social media, marcate de ieșiri necontrolate și de mai multe episoade care au pus la îndoială bunele intenții ale lui Fulgy, Ioniță din Clejani îi ia apărarea fiului său și dezminte afirmațiile făcute de acesta în public.

De asemenea, acesta i-a asigurat pe cei apropiați că Fulgy se află sub supravegherea unor medici și că, după acest episod tensionat, lucrurile vor reveni la normal.

IONIȚĂ DIN CLEJANI”A spus foarte multe vorbe care nu sunt adevărate. (…) Am venit la biserică să ne rugăm pentru Fulgy să îi dea Dumnezeu sănătate. Este la spital, deci nu s-a întâmplat nimic cu el. Este la spital, este pe mâna unor medici care sunt buni. Suntem siguri că după această internare el va fi bine.”, a spus Ioniță de la Clejani

VIORICA DIN CLEJANI „Mai vreau să specific ceva. S-a vehiculat că Fulgy este arestat. Fulgy este un tânăr de 28 de ani, nu este un vagabond, nu provine dintr-o familie destrăbălată, e un copil care a învățat bine la școală, un copil care a făcut pian, un copil educat.”, a spus Viorica de la Clejani.

Viorica de la Clejani, reacție sfâșietoare după ce Fulgy a fost ridicat de mascați și internat la Obregia: "Vă dați seama cât de vinovată mă simt?"

Fulgy a încasat 100.000 € într-o singură lună din TikTok. Fiul Clejanilor a transformat live-urile scandaloase într-o afacere

Iți recomandăm
Cristina Cioran, probleme cu copiii chiar înainte de Paște. Cu ce se confruntă
Știri
Cristina Cioran, probleme cu copiii chiar înainte de Paște. Cu ce se confruntă
În plină desfășurare a meciului Real Madrid – Bayer München, reprezentanții clubului au transmis un mesaj după moartea lui Mircea Lucescu: ”Odihnească-se în pace!”
Știri
În plină desfășurare a meciului Real Madrid – Bayer München, reprezentanții clubului au transmis un mesaj după moartea…
Istoria agitată a unui conac englezesc. A aparținut unui rege, acum este abandonat
Mediafax
Istoria agitată a unui conac englezesc. A aparținut unui rege, acum este abandonat
Cât costă să te muți la „casa ta” în 2026. Am făcut calculul complet pentru mobilarea unui apartament cu 2 camere. Care sunt costurile ascunse
Gandul.ro
Cât costă să te muți la „casa ta” în 2026. Am făcut calculul...
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta, discuție inedită cu Cristi Chivu: „Îți vom da numerele de telefon”
Prosport.ro
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta, discuție inedită cu Cristi Chivu: „Îți vom da numerele...
Liderul extremei drepte din Franța, Jordan Bardella, ar avea o relație cu o prințesă italiană
Adevarul
Liderul extremei drepte din Franța, Jordan Bardella, ar avea o relație cu o...
Trump. despre influencerii MAGA: „Au un IQ scăzut. Sunt proști”. Ce spune despre Brigitte Macron
Digi24
Trump. despre influencerii MAGA: „Au un IQ scăzut. Sunt proști”. Ce spune despre...
Cum se vopsesc ouăle de Paște natural: Trucuri cu coji de ceapă, sfeclă sau varză roșie
Mediafax
Cum se vopsesc ouăle de Paște natural: Trucuri cu coji de ceapă, sfeclă...
Parteneri
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în prezent
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în...
Ce s-a întâmplat în interiorul bisericii la slujba pentru Mircea Lucescu: „Doar la Roma am mai văzut așa ceva”
Prosport.ro
Ce s-a întâmplat în interiorul bisericii la slujba pentru Mircea Lucescu: „Doar la Roma am...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, „evadare” într-o destinație de vis! Cum se răsfață cei doi în orașul lui Picasso
Click.ro
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, „evadare” într-o destinație de vis! Cum se răsfață cei doi...
Hunter Biden îi provoacă pe fiii lui Donald Trump la un meci în cuşcă: „O voi face, sunt 100% de acord”
Digi 24
Hunter Biden îi provoacă pe fiii lui Donald Trump la un meci în cuşcă: „O...
Premierul Keir Starmer a răbufnit: „M-am săturat” ca Trump și Putin să influențeze costurile energiei în Marea Britanie
Digi24
Premierul Keir Starmer a răbufnit: „M-am săturat” ca Trump și Putin să influențeze costurile energiei...
Restricții în trafic de Paște. Unde se circulă cel mai greu?
Promotor.ro
Restricții în trafic de Paște. Unde se circulă cel mai greu?
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât...
Ce salarii au astronauții Artemis II? În SUA un electrician poate câștiga mai mult
go4it.ro
Ce salarii au astronauții Artemis II? În SUA un electrician poate câștiga mai mult
Prea multă ciocolată te-ar putea ucide. Cât este prea mult?
Descopera.ro
Prea multă ciocolată te-ar putea ucide. Cât este prea mult?
Se lansează un nou World of Warships pentru PC
Go4Games
Se lansează un nou World of Warships pentru PC
Cât costă să te muți la „casa ta” în 2026. Am făcut calculul complet pentru mobilarea unui apartament cu 2 camere. Care sunt costurile ascunse
Gandul.ro
Cât costă să te muți la „casa ta” în 2026. Am făcut calculul complet pentru...
Cum s-a desfășurat slujba de înmormântare a lui Mircea Lucescu. Imagini unice
Cum s-a desfășurat slujba de înmormântare a lui Mircea Lucescu. Imagini unice
Mircea Lucescu are o statuie în România. Unde se află și cine a finanțat-o
Mircea Lucescu are o statuie în România. Unde se află și cine a finanțat-o
Câți bani face un patron de benzinărie acum, în plină criză: ”Apropiații nu mă cred”
Câți bani face un patron de benzinărie acum, în plină criză: ”Apropiații nu mă cred”
Cine are liber în a treia zi de Paște. Singurii români care beneficiază de acest lux
Cine are liber în a treia zi de Paște. Singurii români care beneficiază de acest lux
Andreea Bostănică n-a uitat-o pe Iuliana Beregoi și vine cu un atac virulent: ”Este de cea mai joasă ...
Andreea Bostănică n-a uitat-o pe Iuliana Beregoi și vine cu un atac virulent: ”Este de cea mai joasă speță”
Rinat Ahmetov, cel mai bogat om din Ucraina a povestit ce a găsit în București la înmormântarea ...
Rinat Ahmetov, cel mai bogat om din Ucraina a povestit ce a găsit în București la înmormântarea lui Mircea Lucescu
Vezi toate știrile