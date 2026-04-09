Fulgy a încasat 100.000 € într-o singură lună din TikTok. Fiul Clejanilor a transformat live-urile scandaloase într-o afacere

La scurt timp după ce s-a întors din Dubai, Fulgy a stârnit din nou controverse în mediul online, în urma unor live-uri tensionate pe TikTok care au dus inclusiv la intervenția mascaților și au culminat cu internarea sa la Obregia. Surprinzător, expunerea generată de aceste episoade pare să îi aducă și câștiguri importante.

Revenit recent din Dubai, unde a petrecut ultimele luni, Fulgy ajunge din nou în centrul unui mare scandal. După ce a amenințat pe Tiktok că aruncă în aer blocul în care locuiește, au fost chemați mascații, care au intrat în locuința sa și l-au dus direct la Obregia, pentru tratament de specialitate. Acolo unde tratamentul este pe banii pe statului, evident, iar numai o zi de internare costă aproximativ 500 de lei.

Totuși, într-un nou clip postat pe TikTok, a lăsat de înțeles că nu mai este sub supraveghere medicală și a transmis: ”Se pare că nu a putut nimeni să mă oprească, oameni buni”, a spus acesta.

În timp ce autoritățile au intervenit direct pentru a preveni un dezastru, platforma online pare să-l răsplătească pentru gesturile sale delirante și amenințările pe care le aduce multor persoane publice, fără a fi tras la răspundere.

CANCAN.RO a aflat că, în ciuda comportamentului extrem de periculos și a problemelor de sănătate, Fulgy încasează sume exorbitante din live-urile scandaloase pe care le face. Documentele unui dosar în care mama sa, Viorica de la Clejani, se judecă cu un jurnalist (care cere daune pentru calomnie), dezvăluie cât de profitabilă este pentru fiul ei, aparent cel puțin, această activitate:

”Reclamantul a formulat cerere precizatoare, prin care a indicat valoarea obiectului celui de-al patrulea capăt de cerere, menționând că solicită suma de 22.000 de euro cu acest titlu, pe motiv că a doua postare despre reclamant a înregistrat 251.500 de vizualizări, iar familia Manole a făcut o afacere profitabilă din calomnierea unor persoane nevinovate, fiul pârâtei înregistrând într-o singură lună din postările scandaloase 100.000 de euro, astfel încât nu ar fi un efort financiar pentru pârâtă (n.r. Viorica de la Clejani)”.

