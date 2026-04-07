Acasă » Știri » Ioniță de la Clejani, primele declarații după ce Fulgy a fost ridicat de mascați și internat la Obregia: ”Ne cerem scuze oamenilor pe care i-a amenințat”

Ioniță de la Clejani, primele declarații după ce Fulgy a fost ridicat de mascați și internat la Obregia: ”Ne cerem scuze oamenilor pe care i-a amenințat”

De: Simona Vlad 08/04/2026 | 00:01
Momente grele pentru familia Clejanilor, după ce Fulgy a ajuns internat la Spitalul Obregia, în urma unor episoade controversate. Ioniță a vorbit despre situația fiului său, explicând că totul are la bază o problemă medicală. Artistul susține că Fulgy nu este el însuși în această perioadă dificilă. CANCAN.ro are toate detaliile!

Invitat în emisiunea lui Dan Capatos, Ioniță de la Clejani a făcut declarații despre starea fiului său și comportamentul recent. Artistul spune că schimbările lui Fulgy sunt cauzate de o problemă medicală.

„Fulgy a trecut printr-o perioadă medicală serioasă și asta l-a făcut să se comporte așa, eu sunt sigur că acum unde este va primi tratamentul necesar și va reveni acasă sănătos, așa cum îl știți voi cu toții. Ne cerem scuze încă o dată tuturor oamenilor pe care Fulgy i-a jignit sau i-a amenințat, din păcate situația în care s-a aflat, această problemă medicală, l-a făcut să se comporte așa.”

Ioniță a explicat că fiul său a ajuns să îi jignească inclusiv pe el și pe Viorica, lucru de neimaginat înainte. Pentru artist, acesta este cel mai clar semn că Fulgy nu era în control și avea nevoie urgentă de ajutor.

„Gândește-te puțin că Fulgy ne-a jignit pe mine și pe mama lui în cel mai rău mod, în condițiile în care noi suntem viața lui și invers, iar asta nu se întâmpla dacă era bine. Ca părinți, suntem datori să ne ajutăm copiii indiferent de situație, fără discuții, pentru că este copilul nostru și îl vom susține indiferent de ce se întâmplă.”

Ioniță a spus că își asumă o parte din vină pentru situația actuală. Crede că diferența dintre viața de la țară și cea din București a avut un impact major asupra familiei.

„Noi am venit dintr-un sat unde toată lumea era prietenă cu toată lumea și am crezut că și în București lucrurile sunt la fel, dar nu este deloc așa. Când îți expui prea mult copiii și familia la televizor nu este bine, nu e bine deloc, trebuie să lași lucrurile mai discret și să îi protejezi.”

În prezent, Fulgy este internat la Spitalul Obregia, unde primește tratament de specialitate. Deși nu știe exact cât va dura recuperarea, Ioniță spune că are încredere în tratamentul primit.

„Aseară a fost dus la spital, la Obregia, am auzit de numele de medici care se ocupă de el, m-am interesat și sunt mari specialiști. Sunt convins că tratamentul și tot ce se întâmplă în perioada asta îl vor ajuta și că va reveni copilul pe care îl cunoașteți cu toții.”

Viorica de la Clejani, reacție sfâșietoare după ce Fulgy a fost ridicat de mascați și internat la Obregia: ”Vă dați seama cât de vinovată mă simt?”

Prima reacție a Poliției, după ce Fulgy a fost ridicat de mascați. Imagini rare din timpul descinderii

