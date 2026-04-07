Acasă » Știri » Moment viral din spațiu: un borcan de Nutella a plutit în capsula Artemis 2, la 400.000 km de Pământ

Moment viral din spațiu: un borcan de Nutella a plutit în capsula Artemis 2, la 400.000 km de Pământ

De: Diana Cernea 08/04/2026 | 00:30
Moment viral din spațiu: un borcan de Nutella a plutit în capsula Artemis 2, la 400.000 km de Pământ
Plasare de produs involuntară în timpul misiunii Artemis 2

Un moment neașteptat dintr-o misiune spațială istorică a devenit viral în întreaga lume. Un borcan de Nutella a plutit prin capsula spațială, captând atenția milioanelor de oameni care urmăreau transmisia în direct, potrivit publicației germane Welt.

Incidentul a avut loc în timpul misiunii Artemis 2, chiar înainte de un moment crucial al zborului în jurul feței îndepărtate a Lunii. La aproximativ 400.000 de kilometri de Pământ, în interiorul capsulei Orion, borcanul de cremă de alune a început să plutească liber în condiții de imponderabilitate.

Un borcan de Nutella a plutit în capsula Artemis 2

Cu puțin timp înainte, astronauta Christina Koch fusese surprinsă căutând într-un compartiment al capsulei, de unde se crede că obiectul s-ar fi desprins accidental.

Borcanul s-a rotit lent prin fața camerei, chiar în timpul transmisiunii live a NASA, apoi a „zburat” prin cabină, fiind în cele din urmă recuperat de echipaj.

Imaginile au devenit rapid virale, clipul publicat pe TikTok adunând sute de mii de aprecieri în doar câteva ore, iar presa din întreaga lume a relatat momentul neobișnuit, iar internauții s-au întrebat dacă momentul a fost regizat.

Un record istoric și o reacție oficială

La doar câteva minute după incident, echipajul format din patru astronauți a atins un record impresionant: cea mai mare distanță față de Pământ atinsă vreodată de oameni.

Capsula Orion a depășit recordul stabilit în 1970, ajungând la peste 406.000 de kilometri de planeta noastră, conform datelor NASA.

Între timp, compania Ferrero, care produce Nutella, a profitat de incident și a distribuit imaginile pe rețelele sociale, transformând scena într-o oportunitate de promovare.

Publicitate mascată sau plasare de produse?

Cu toate acestea, NASA a ținut să clarifice rapid situația. Un purtător de cuvânt a subliniat că nu a fost vorba de publicitate sau plasare de produs.

„Nu a fost vorba de plasare de produse”, au transmis oficialii, precizând că selecția alimentelor pentru astronauți nu implică parteneriate comerciale.

Momentul rămâne unul dintre cele mai inedite episoade dintr-o misiune spațială majoră, o combinație neașteptată între imponderabilitate și o gustare dulce care a ajuns, accidental, în centrul atenției globale.

