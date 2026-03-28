NASA schimbă strategia: bază permanentă pe Lună cu 20 de miliarde de dolari, proiectul Gateway pus pe pauză

De: Diana Cernea 29/03/2026 | 00:50
NASA își redefinește planurile pentru explorarea spațiului și anunță o schimbare majoră de direcție: investiții de 20 de miliarde de dolari pentru construirea unei baze permanente pe Lună. În același timp, proiectul stației orbitale Gateway este pus în așteptare, într-o decizie care marchează o nouă etapă în cursa pentru prezență umană pe termen lung dincolo de Pământ.

O nouă prioritate: viața pe Lună, nu doar vizite

Conform Daily Sabah, agenția spațială americană își mută accentul de la misiuni punctuale către construirea unei infrastructuri durabile pe suprafața Lunii.

„Agenția intenționează să pună pe pauză Gateway în forma actuală și să se concentreze pe infrastructură care permite operațiuni susținute la suprafață”, a declarat șeful NASA, Jared Isaacman.

Această schimbare arată clar intenția NASA de a transforma Luna dintr-o destinație temporară într-un spațiu locuibil pe termen lung.

20 de miliarde de dolari pentru o bază lunară

Planul NASA prevede investiții de aproximativ 20 de miliarde de dolari în următorii șapte ani, pentru construirea bazei prin zeci de misiuni succesive.

Proiectul va fi realizat în colaborare cu parteneri comerciali și internaționali, într-un efort coordonat care să ducă la prima bază permanentă a omenirii în afara Pământului.

Zona vizată este polul sudic al Lunii, considerat strategic datorită resurselor potențiale, inclusiv gheață de apă.

Gateway, pus pe pauză

Stația orbitală lunară Gateway, gândită inițial ca punct de tranzit pentru astronauți și platformă de cercetare, este suspendată temporar.

Decizia nu este complet surprinzătoare, deoarece proiectul a fost criticat în trecut pentru costuri ridicate și pentru faptul că ar putea distrage resurse de la obiectivele principale de pe suprafața Lunii.

NASA intenționează să reutilizeze o parte din echipamentele deja dezvoltate și să valorifice contribuțiile partenerilor internaționali.

Programul Artemis, în continuă transformare

Schimbarea vine în contextul unor ajustări repetate ale programului Artemis program, care urmărește revenirea astronauților americani pe Lună și pregătirea misiunilor către Marte.

Deși planul de a ajunge pe Lună până în 2028 rămâne neschimbat, NASA introduce acum o misiune suplimentară de test pentru a îmbunătăți pregătirea lansărilor.

Misiunea Artemis II, care va marca primul zbor uman în jurul Lunii după mai bine de 50 de ani, a suferit deja mai multe amânări și este programată în prezent pentru începutul lunii aprilie.

Parteneriate și competiție globală

Noua strategie depinde în mare măsură de colaborarea cu sectorul privat. Companiile SpaceX și Blue Origin dezvoltă modulele de aselenizare necesare misiunilor Artemis.

În același timp, competiția internațională se intensifică. China își accelerează propriile planuri și vizează prima misiune cu echipaj uman pe Lună până cel târziu în 2030.

Agenția Spațială Europeană, European Space Agency, partener în proiectul Gateway, analizează în prezent implicațiile noii decizii.

Un pas spre colonizarea spațiului

Noua direcție anunțată de NASA marchează o schimbare de viziune: de la explorare la stabilire.

„Va exista o cale evolutivă pentru construirea primei baze permanente a umanității dincolo de Pământ și vom duce lumea întreagă cu noi”, a declarat Isaacman.

Dacă planul va fi dus la capăt, baza lunară ar putea deveni primul pas real spre colonizarea spațiului și, în cele din urmă, spre misiuni umane către Marte.

