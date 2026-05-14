Cabral, a spus ADEVĂRUL după anunțul divorțului de Andreea: „Ni s-a spus să nu plângem. Să rezolvăm. Și am făcut asta. Ani la rând. Dar nimeni nu ne-a spus că, la un moment dat, liniștea aia devine zgomot. Adevărul?”

Prezentatorul Cabral Ibacka (48 de ani) a transmis un mesaj îngrijorător după ce s-a aflat că divorțează de Andreea, după 15 ani de căsnicie. El a spus că s-a săturat să își ascundă sentimentele și că orice bărbat cedează la un moment dat.

Recent s-a aflat că prezentatorul emisiunii „Ce spun românii” și Andreea Ibacka s-au despărțit. Cei doi păreau un cuplu fericit și puternic, dar realitatea ar fi fost alta. După ce s-a zvonit că a înșelat-o pe soția sa de mai multe ori, Cabral a încercat să își emoționeze fanii. El a spus că bărbații nu sunt făcuți din fier și că au dreptul să plângă câteodată.

„Nu ni s-a spus niciodată cum să avem grijă de mintea noastră. Ni s-a spus să fim tari. Să ducem. Să nu plângem. Să rezolvăm. Și am făcut asta. Ani la rând. Am învățat să tăcem când doare. Să zâmbim când suntem goi pe dinăuntru. Să fim stâlp… chiar și atunci când ne crapă fundația. Dar nimeni nu ne-a spus că, la un moment dat, liniștea aia devine zgomot. Că nopțile devin mai lungi. Că oboseala nu mai e doar în corp… ci în suflet. Adevărul? Bărbații nu sunt făcuți din fier”, a spus Cabral.

Cabral, mesaj îngrijorător

Cabral a mai spus că nu este o rușine ca un bărbat să recunoscă că nu mai rezistă și că are nevoie de ajutor. Prezentatorul i-a sfătuit pe urmăritorii săi să aibă grijă de ei și să se pună pe primul loc măcar o dată în viață. El le-a recomandat să vorbească cu cei dragi și să ceară ajutorul dacă simt că totul se destramă în jurul lor.

„Sunt făcuți din povești nespuse, din frici ascunse și din lupte duse în tăcere. Și uneori… cel mai mare curaj nu e să reziști.

Ci să spui: „Nu mai pot.” Să ceri ajutor. Să vorbești. Să recunoști că și tu ai nevoie de cineva. Pentru că nu ești mai puțin bărbat dacă simți. Ești mai viu. Și poate că exact asta trebuie să învățăm: că nu trebuie să ducem totul singuri. că nu trebuie să fim mereu bine. că uneori… e ok să nu fie ok. Ai grijă de tine. Nu doar de tot ce e în jurul tău”, a spus el.

Când s-au despărțit, de fapt

Cabral și Andreea s-ar fi despărțit între 29 martie și 17 aprilie. Pe data de 29 martie, Andreea avea încă verighetă, apoi a urmat o lungă perioadă în carea dispărut pe rețelele sociale. La scurt timp, cei doi doi și-au sters fotografiile împreună de pe social media și au fost văzuți fără verighetă. Aceștia au plecat și în vacanțe separate.

Încă nu se știe exact care este motivul despărțirii, dar se zvonește că Andreea n-ar mai fi suportat infidelitatea lui Cabral. Prezentatorul a fost văzut de mai multe ori cu diverse femei prin cluburile de fițe din Capitală. Există și zvonuri că cei doi s-au despărțit din cauza unei persoane apropiate din anturajul lor. Cert este că nu prea mai există cale de întoarcere de data aceasta.

