Veste uriașă în echipa Neatza. Vedeta este însărcinată și a făcut anunțul emoționant

Bucurie uriașă în platoul emisiunii „Neatza” de la Antena 1! Una dintre vedetele îndrăgite ale show-ului a anunțat că va deveni mamă, deși medicii îi oferiseră șanse minime să trăiască această experiență.

Vestea a fost împărtășită chiar de ea, printr-un mesaj sincer și plin de emoție, care a impresionat imediat fanii.

Astrologul Bianca Nuţu va deveni mămică

Bianca Nuțu, astrologul care apare frecvent în cadrul emisiunii „Neatza”, a făcut recent marele anunț. Vedeta a dezvăluit că este însărcinată, veste care a surprins și emoționat deopotrivă.

Vedeta urmează să devină mamă, iar emoțiile sunt copleșitoare. Mult timp, nu a mai crezut că va trăi o astfel de minune.

Bianca Nuțu este cunoscută publicului drept astrologul emisiunii „Neatza”, unde, ani la rând, le-a vorbit telespectatorilor despre previziunile astrale pentru fiecare zodie, încă de la primele ore ale dimineții. Chiar dacă, în ultima perioadă, aparițiile sale TV au fost mai rare, aceasta a rămas în continuare apreciată de cei care o urmăresc.

Recent, vedeta a împărtășit o veste extrem de importantă din viața personală. Bianca și partenerul ei, Ovidiu, care mai are un băiat dintr-o relație anterioară, urmează să devină părinții unui băiețel.

„Atunci când mi-am anunțat familia că eu și Ovidiu suntem împreună, le-am spus că mai mult ca sigur, după accidentul din 2023, Dumnezeu mi-a mai dat o șansă la viață pentru că trebuia să îl întâlnesc pe el. Pe el, dar și pe Horia, băiețelul lui. Multă lume m-a întrebat apoi dacă nu îmi doresc și eu un copil. Au fost persoane care m-au compătimit când le spuneam că eu m-am obișnuit cu gândul că nu voi aduce pe lume un suflețel. Viața mea era plină, fix așa cum era. (Și da, eu rămân genul acela de femeie care crede cu tărie că o femeie nu e realizată doar dacă naște). Unii m-au înțeles perfect. La fel cum au fost și alți oameni care au avut deseori o plăcere în a-mi transmite indirect >”, a transmis Bianca Nuțu, în mediul online.

CITEŞTE ŞI: Ultima apariție a Ruxandrei Luca la Neatza cu Răzvan și Dani. Ce s-a întâmplat la Antena 1

Ramona Olaru, pusă la zid de foștii iubiți din cauza lui Răzvan Simion. Ce îi cereau să nu mai facă la Neatza