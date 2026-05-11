Ramona Olaru, pusă la zid de foștii iubiți din cauza lui Răzvan Simion. Ce îi cereau să nu mai facă la Neatza

Deși astăzi se bucură de multă popularitate și este una dintre cele mai apreciate apariții de la matinalul „Neatza”, viața Ramonei Olaru nu a fost mereu lipsită de momente tensionate. Asistenta TV a trecut și prin situații neplăcute din cauza unor foști iubiți care nu vedeau cu ochi buni prezența ei constantă în emisiune și apropierea profesională față de colegii din platou.

Prima sa apariție la „Neatza” a avut loc în 2013, când avea doar 23 de ani. Pe atunci era brunetă, purta ochelari și prezenta rubrica meteo. Carisma și felul ei spontan au făcut-o rapid remarcată, iar în timp a devenit una dintre figurile importante ale emisiunii. Ramona Olaru a vorbit de mai multe ori despre perioada în care a avut posibilități materiale reduse și despre cât de mult a muncit pentru a ajunge unde își dorește.

Ce i-a spus fostul iubit despre apariția la Neatza cu Răzvan și Dani

Viața personală nu a fost mereu lipsită de tensiuni. Vedeta a recunoscut că unii dintre foștii iubiți erau deranjați de aparițiile ei la televizor și deveneau geloși din cauza apropierii profesionale față de Răzvan Simion. Un fost partener îi reproșa chiar faptul că stă prea aproape de prezentator pe canapea în timpul emisiunii și îi cerea să păstreze distanța.

Ramona a încercat la început să explice că totul face parte din formatul show-ului și că relația dintre ei este strict profesională, însă în timp și-a dat seama că astfel de reproșuri veneau din nesiguranță și neîncredere.

„Ți s-a întâmplat vreodată ca un băiat să-ți atragă atenția pentru ceva ce ai făcut la televizor?”, a întrebat-o Sabin Tudor în podcastul Salvat de Clopoțel. „Vreodată? Mereu. Unii îmi spuneau să nu mai stau lângă Răzvan la prezentare. Așa bine… Probabil îl vedeau mai frumos pe Răzvan, nu știu, era mai bine îmbrăcat. Încearcă să nu mai stai chiar așa pe canapea lângă Răzvan. Eu încercam să explic că ăsta e formatul emisiunii, eu proastă. Eu încercam să explic că așa trebuie la emisiune, așa trebuie să stau acolo să vorbesc. Până mi-am dat seama… despre ce vorbim aici? Se pare că niciunul când mă ia nu știe sau crede că poate să mă ducă și nu poate. După o perioadă își dă seama că nu sunt foarte mult. Crezi că poți dar nu poți”, a povestit Ramona Olaru.

