Ramona Olaru revine cu o declarație controversată despre viitorul iubit: ”Nu o să iau eu unul sărac, să-i dau bani de țigări”

Ramona Olaru este deja cunoscută pentru criteriile pe care le are în materie de bărbați. După despărțirea de Steve Ant, vedeta a dezvăluit că nu ar accepta să aibă alături un partener care nu dispune de stabilitate financiară. Deși, asistenta TV a spus în mod repetat că nu își dorește să ajungă în situația în care ar trebui să își întrețină iubitul, ea a mai punctat câteva aspecte importante.

În urmă cu ceva timp părea că Ramona Olaru și-a găsit în sfârșit perechea. Vedeta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” afișa mereu un zâmbet larg la brațul iubitului grec. Mai mult decât atât, cei doi s-au afișat și la matinalul în care ea este asistentă. Chiar dacă au apărut doar în ipostaze romantice, relația nu a durat prea mult timp și îndrăgostiții au luat-o pe drumuri separate.

Ramona Olaru are standarde tot mai înalte

Proaspăt despărțită, Ramona Olaru își recalculează pașii spre o nouă iubire. Totodată, ea face curățenie printre pretendenți, mărturisind clar ce nu ar mai accepta în viitor. De-a lungul timpului, vedeta a mai făcut declarații care au creat controverse în spațiul online. Pe de altă parte, acest aspect nu a oprit-o pe frumoasa asistentă să își mențină ferm standardele.

„Eu am zis că n-aș accepta să stau cu un bărbat mai sărac decât mine și să trebuiască să îl întrețin eu. O susțin în continuare și nu o să iau unul sărac, ca să știți! Sub nicio formă! Să-l întrețin eu, să îi dau eu bani de țigări…Tu mă vrei pe mine la nivelul la care sunt, vii un mucea la mine și ai pretenții, nu? După, dacă nu sunt pentru tine, vii și zici du-te băi…’, a declarat Ramona Olaru, la podcastul lui Cătălin Moroșanu.

În cadrul unei ediții a emisiunii „Neatza”, Dani Oțil i-a întrebat pe Ramona Olaru și pe Cuza cum reușesc să facă față stresului de zi cu zi. Prezentatorul a făcut, în același timp, o referire subtilă la relațiile de cuplu.

Ramona Olaru a mărturisit că evită să păstreze în viața sa persoane sau situații care îi afectează liniștea. Vedeta a explicat că, în momentul în care simte că ceva îi creează disconfort sau îi influențează negativ energia, preferă să se desprindă imediat de acel lucru.

„Acum eu elimin stresul în fiecare zi. De fiecare dată când apare, îl elimin pe moment. Nu mai stau la discuții. Viața mea este prea roz ca să fie întunecată de chestiile astea nepotrivite”, a răspuns Ramona Olaru.

