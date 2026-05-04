Ramona Olaru, ironie fină după despărțirea de Steve Ant. Replica vedetei a atras atenția fanilor

Ramona Olaru și Steve Ant nu mai formează un cuplu. Deși părea că povestea lor de dragoste merge într-o direcție bună, lucrurile nu au fost așa de roz. Cei doi nu au vorbit despre motivele separării, însă mesajele cu subînțeles sunt nelipsite.

Relația dintre asistenta TV și Steve Ant s-a consumat mai repede decât ne așteptam. Dacă până acum niciunul dintre ei nu a vorbit despre flacăra care s-a stins, Ramona Olaru revine în atenția publicului cu un mesaj care pare că i se adresează fostului partener. Mai mult decât atât, a refuzat să meargă la un eveniment la care bărbatul era prezent să întrețină atmosfera.

Ramona Olaru, mesaj ironic după despărțirea de iubit

Ramona este una dintre cele mai îndrăgite asistente TV. Aceasta apare în fiecare dimineață alături de Răzvan și Dani, iar prezența ei bucură telespectatorii. În plus, este foarte activă și în mediul online. Recent, vedeta a atras atenția fanilor ei și asta pentru că a transmis un mesaj care pare adresat fostului partener. Cei doi s-au despărțit în urmă cu două săptămâni, iar până acum nu au vorbit despre separare.

Diva pare mai în formă ca niciodată și a postat pe rețelele de socializare un videoclip interesant. Versurile din sunetul alăturat videoclipului par să se potrivească cu ceea ce trăiește Ramona în prezent.

Eu nu înțeleg de ce spuneți voi că nu poți rămâne prietenă cu fostul. Eu deja îmi imaginez cum îl consolez: «Hai, mă, dă-mă d%$#u, și-așa eram nebună, eram geloasă, nu o suportam nici pe mă-ta, ți-au spus și prietenii tăi că oricum o să ne despărțim cândva. Hai, mă, d&*%u să bem ceva, stai acolo într-un colț și plângi», a fost sunetul pe care s-a filmat Ramona Olaru.

În plus, de curând, asistenta TV se filma în timp ce își făcea make-up-ul, lucru obișnuit pentru ea. În acel moment a explicat că a primit o invitație la un eveniment dedicat lansării unui parfum, petrecere la care era invitat și Steve Ant să întrețină atmosfera. Vedeta a declarat că nu este disponibilă și că nu va fi prezentă.

Se pare că e o petrecere duminică (…) Dar cum să vă spun că e vremea rece, yo no puedo así. Na, eu știu că vor toți din energia mea și e bună prezența mea, dar gata, atât! Trebuie să trăim într-un echilibru că să ne fie bine tuturor (…) Și să dansez și pe… Mă duc să râd, a declarat ea.

