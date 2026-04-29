Ramona Olaru, schimbări majore. Vedeta TV a fost profund afectată de anumite întâmplări din viața personală

Ramona Olaru a postat un mesaj în mediul online în care a făcut referiri indirecte la bărbați, sugerând că, de-a lungul timpului, experiențele sale cu unele persoane de sex masculin i-au modelat personalitatea și modul de a fi din prezent.

Vedeta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” se numără printre cele mai râvnite prezențe feminine din showbiz. Mereu impecabilă, cu zâmbetul pe buze, asistenta TV este activă pe rețelele de socializare, acolo unde își ține fanii la curent cu tot ce se întâmplă în viața ei.

Ramona Olaru, mesaj pentru bărbați

După separarea de Steve Ant, Ramona Olaru a intrat din nou în atenția internauților, după ce a postat un mesaj ferm și concis. Vedeta a ales să vorbească deschis despre schimbările majore prin care a trecut.

„Am fost o fire blândă, dar bărbații din ziua de azi m-au făcut mai dură”, a fost mesajul transmis de Ramona Olaru.

Ramona a explicat că a trecut prin situații care au transformat-o într-o persoană mai dură și rezervată. Asistenta TV a recunoscut că nu mai privește lucrurile la fel ca înainte. Ba chiar mai mult de atât, a învățat să se protejeze. Schimbarea a survenit după mai multe dezamăgiri. Ramona a oferit declarații de acest fel și în trecut, reliefând lecțiile învățate din aceste experiențe.

Cum iubește Ramona Olaru

Ramona Olaru a făcut declarații sincere despre modul în care trăiește dragostea și despre felul în care se implică în relațiile de cuplu. Vedeta a povestit că își exprimă sentimentele cu intensitate atunci când simte că este alături de persoana potrivită.

„Eu am atât de multă iubire de oferit încât oamenii nu o pot duce. Eu așa simt despre mine. Eu simt că am atât de multe lucruri bune de dat că atunci când apare cineva în viața mea, și simt cât de cât că e o persoană ok, imediat deschid inima, sufletul, deschid lucrurile astea bune să le vadă, să le ia, să i le dau, să le trăiască.”, susține Ramona Olaru.

CITEȘTE ȘI: Cum l-a fentat Ramona Olaru pe Steve Ant. Coincidență sau strategie bine calculată?

Ramona Olaru, speriată de căsătorie. Ce mesaj a publicat în mediul online