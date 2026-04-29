Luna plină în Scorpion vine cu transformări radicale. Cinci zodii vor fi afectate de această perioadă

De: Elisa Tîrgovățu 29/04/2026 | 14:53
Luna plină în Scorpion vine cu transformări radicale. Cinci zodii vor fi afectate de această perioadă / Sursa foto: Arhivă Cancan.ro

Luna plină din Scorpion, de vineri, marchează una dintre cele mai intense perioade astrologice de la începutul lunii mai. Energia acestui moment scoate la suprafață emoții ascunse, tensiuni nerezolvate și schimbări care nu mai pot fi trecute cu vederea.

Pentru anumite zodii, influența acestui eveniment este una puternică și destabilizatoare, mai ales în contextul în care energia planetară a perioadei amplifică tensiunile interioare și sentimentul de incertitudine.

În mod deosebit, cinci semne zodiacale resimt aceste efecte într-o manieră mai dificilă, fiind puse în fața unor adevăruri incomode, decizii complicate și dezechilibre emoționale care le-ar putea influența parcursul după minivacanța de 1 mai.

Berbec

Pentru nativii din zodia Berbec, această lună plină aduce o încărcătură emoțională greu de gestionat. Tensiunile interioare ies la suprafață, iar anxietatea și stresul pot deveni greu de gestionat.

Pentru Berbeci, această perioadă aduce nevoia de a-și confrunta propriile emoții, un aspect pe care, de regulă, tind să îl evite.

Lipsa controlului poate genera frustrări puternice, iar nevoia de claritate emoțională devine inevitabilă. Dacă nu își gestionează atent energia, există riscul de oboseală psihică și de apariție a unor tensiuni în relațiile cu cei din jur.

Taur

Taurii urmează să intre într-o perioadă de dezechilibru în relații și valori personale. Luna plină scoate la iveală nesiguranțe legate de propria valoare și de modul în care sunt tratați ceilalți.

Relațiile pot deveni tensionate, iar unele legături ajung într-un punct critic. În același timp, Taurii sunt nevoiți să își reevalueze prioritățile și să analizeze ce este cu adevărat important pentru ei, proces care poate aduce confuzie și disconfort emoțional. Schimbările nu pot fi evitate, însă vin la pachet cu un cost emoțional semnificativ.

Gemeni

Pentru nativii din zodia Gemeni, această perioadă vine cu oboseală severă și pierderea echilibrului interior. Energia lunii pline le afectează ritmul cardiac, iar lipsa de concentrare sau suprasolicitarea pot duce la scăderea randamentului.

Deși își doresc să se implice în cât mai multe activități, Gemenii pot avea senzația că nu mai reușesc să își gestioneze timpul și energia așa cum și-ar dori. Această lipsă de control poate genera frustrare și poate duce la blocaje atât în plan personal, cât și profesional.

Balanță

Nativii din zodia Balanță se numără printre cele mai afectate zodii din punct de vedere financiar și emoțional. Luna plină vine cu o „trezire” dură în ceea ce privește situația financiară, cheltuielile sau deciziile greșite din trecut.

Problemele care au fost ignorate până acum nu mai pot fi amânate și necesită rezolvare rapidă. În același timp, se conturează o criză legată de independență și de nevoia de a-și proteja energia personală. Unele relații pot fi supuse unei reevaluări serioase, iar apariția dezamăgirilor nu este exclusă.

Pești

Pentru Pești, această lună plină aduce finaluri dificile și perioade de confuzie. Deși își doresc să evolueze, pot simți că sunt copleșiți de prea multe alegeri și responsabilități.

Lipsa clarității îi poate împinge spre decizii neinspirate sau îi poate face să își consume energia în direcții neimportante. În plus, realitatea poate să nu corespundă așteptărilor lor, ceea ce poate genera dezamăgire și nesiguranță.

