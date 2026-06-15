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Gestul făcut de Pescobar după ce preotul Damaschin din Iași i-a cerut să-și doneze ceasul luxos pentru copiii nevoiași

De: Denisa Crăciun 15/06/2026 | 20:46
Pescobar, gest impresionant/ sursa foto: Instagram
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Pescobar, Paul Nicolau pe numele său real a făcut un gest impresionant. Acesta a dezvăluit totul în mediul online și spune că totul a început de la o provocare de la un preot. Bărbatul nu a stat pe gânduri și a acționat imediat.

Pescobar este unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori din țara noastră. El deține mai multe localuri cu specific pescăresc și fructe de mare. În plus, postează adesea în mediul online, având o comunitate uriașă. Recent, Paul Nicolau a făcut o mărturisire incredibilă. La provocarea preotului Damaschin din Iași, i s-a cerut ceasul de lux pentru a ajuta copiii nevoiași. Cu toate acestea, nu i-a oferit ceasul, ci i-a transferat o sumă uriașă. Ba mai mult, spune că va continua să o facă până va strânge banii necesari.

Ce a făcut Pescobar pentru copiii nevoiași

Preotul Damaschin din Iași a venit cu o provocare uluitoare în mediul online. I-a propus lui Pescobar să îi ofere ceasul de lux pentru a ajuta copiii nevoiași. Bărbatul a acceptat propunerea, însă nu i-a dat ceasul. Acesta a decis să îi transfere nici mai mult, nici mai puțin de 10.000 de euro. În plus, a explicat faptul că o să îi ofere bani, până când va aduna suma necesară.

Bună dimineața, dragilor, cu suflete curate și minți neotrăvite. Mulțumesc părintelui Damaschin care m-a provocat. Frumoasă provocare. M-a provocat să dau ceasul pentru a ajuta pe părinte, la rândul lui să ajute mai mulți copiii sărmani, nevoiași care au foarte mult nevoie de noi toți. Am răspuns pozitiv. I-am spus părintelui că nu-i dau ceasul, dar îi voi vira câte 10.000 de euro până fac valoarea ceasului, a declarat Pescobar pe Instagram.

De asemenea, el a spus că preotul a postat totul în mediul online, dar și că a pus dovada plății. Cu toate acestea, unii oameni i-au spus că binele se face în liniște. Ca răspuns la critici, Pescobar i-a îndemnat și pe ei să ajute din puținul lor pentru a strânge suma necesară. În plus, în descrierea videoclipului a scris și un mesaj special pentru cei care l-au criticat.

Fă „gălăgie” cu binele făcut. Doamne ajută la toată lumea, a scris el.

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