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Ce probleme le apasă oare pe Andreea Bostănică și pe mama ei? Nici măcar noul Urus turcoaz nu le-a făcut să zâmbească

De: Adrian Vâlceanu 01/08/2026 | 06:50
Ce probleme le apasă oare pe Andreea Bostănică și pe mama ei? Nici măcar noul Urus turcoaz nu le-a făcut să zâmbească
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Inspirată probabil de culoarea apei de la Tuzla Beach, Andreea Bostănică și-a luat un Lamborghini Urus turcoaz. Fiind începătoare (la șoferie), poartă semnele galbene regulamentare. CANCAN.RO are imagini cu „Bostănica”, protagonista unor scandaluri feroce cu Nemesis-ul ei, Iuliana Beregoi. Pare ușor îmbufnată, nu știm motivul. Până și mama ei, care a însoțit-o, era cam îngândurată, în timp ce mergea să schimbe niște cash. 

Andreea Bostănică, 21 de ani (și peste 10 milioane de urmăritori pe rețelele sociale) a trecut printr-o perioadă destul de delicată pe la începutul anului. Totul părea roz în viața ei, până când Akbar Abdullaev, supranumit Abush, nepotul fostului președinte al Uzbekistanului, fost angajator și mai ales fost iubit, s-a gândit că relația l-a costat cam mult și are de cerut una-alta în instanță. Doar că instanțele se mișcă greoi, așa că Andreea Bostănică nu pare deloc stresată de situație.

Ce probleme le apasă oare pe Andreea Bostănică și pe mama ei?

Iat-o pe Andreea Bostănică în zona de nord a Capitalei, unde are câteva treburi de rutină, însoțită de mama ei. Doamna Bostănică senior, îmbrăcată cu o rochie foarte lejeră, simplă, de inspirație mediteraneeană, schimbă niște bani la exchange și se îndreaptă spre mașină, în care așteaptă cuminte Andreea. Un superb Lamborghini Urus de culoarea mării la Tuzla!

Andreea Bostănică are semne de începător pe mașină

Pe lângă mama ei, o femeie tânără, lângă care Andreea Bostănică pare sora mai mică, nicidecum fiica, se vede și un superb cățel, bichon, care completează „brigada” cu care Bostănică a ieșit prin oraș. Trupa urcă la bordul Lamborghiniului și se pleacă spre un complex de vile de lux din nordul Bucureștiului, unde Bostănică deține o locuință.

Evident, Andreea Bostănică își permite toate aceste luxuri, din moment ce are zile în care încasează până la 30.000 de euro din Tik Tok, după cum ea însăși povestea AICI. Deci i-ar trebui doar o săptămână bună să achite tot ce-i cerea fostul iubit Abush, adică acei 175.000 de euro solicitați în instanță.

Andreea Bostănică are semne de începător pe mașină

Un detaliu amuzant la mașina Andreei Bostănică este faptul că are la lunetă semnul de începător, ceea ce la un Lamborghini Urus poate părea o glumă, mașina având 650 cai-putere. Ce începător decide că mașina ideală pentru primii 20.000 de km pe șoselele României este un Urus? Probabil toți, dar câți își permit? 😀

Andreea Bostănică, fata cu aproape 4 milioane de followeri pe Instagram, a avut o perioadă mai încărcată în ultimul timp. Totul a culminat cu bătaia din spațiul public dintre ea și Beregoi. Până la urmă probabil că nu vom ști toate detaliile, dar Bostănică ne promite că în Octombrie va ține un concert la Sala Palatului, unde va explica Adevărul! Probabil va fi prima dată când la Sala Palatului se va cânta o explicație pentru un scandal.

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