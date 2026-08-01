Cum arată „Văduva albă” la 14 ani de la moartea lui Sergiu Nicolaescu. Cea de-a treia soție a regretatului regizor este complet schimbată

Au trecut aproape 14 ani de la moartea lui Sergiu Nicolaescu, iar femeia care i-a fost alături în ultima clipă pare desprinsă parcă dintr-un alt capitol al vieții sale. Dana Nicolaescu, a treia și ultima soție a regretatului regizor are un look complet schimbat. CANCAN.RO a suprins-o într-o apariție discretă, dar foarte stilată. Cu părut grizonat, fără machiaj, coborând de la volanul unui Porche. Văduva lui Sergiu Nicolaescu este schimbată față de anii în care forma unul dintre cele mai interesante cupluri din lumea filmului românesc, însă are o prestanță pe care nu ai cum să o ignori.

Pe 3 ianuarie 2013, regizorul Sergiu Nicolaescu a lăsat în urmă o carieră impresionantă, dar și o poveste de iubire care a făcut, la vremea respectivă, înconjurul presei. Dana Ionică, cea care avea să-i devină soție, era cu 47 de ani mai tânără decât marele cineast. La mai bine de 13 ani de la dispariția celebrului regizor, CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imagini recente cu Dana Nicolaescu, spranumită „Văduva albă”, deoarece la înmormântarea regretatului regizor a purtat un palton alb, imaculat.

„Văduva alba” a lui Sergiu Nicolaescu, total schimbată

CANCAN.RO a surprins-o zilele acestea pe Dana Nicolaescu în timp ce cobora de la volanul unui Porche, într-o apariție departe de imaginile cu care publicul s-a obișnuit în anii de după moartea regizorului. Fosta brunetă cu părul lung, apare acum cu parul grizonat și mai scurt, dovadă că timpul nu iartă pe nimeni. Anii și-au pus amprenta, iar femeia care odinioară atrăgea toate privirile alături de Sergiu Nicolaescu are astăzi o imagine total diferită. „Văduva albă” purta o rochie lungă neagră, asortată cu o cămașă crem și completată de numeroase accesorii. Apariția sa a fost una naturală, fără machiaj.

Despre căsnicia lui Sergiu Nicolaescu cu Dana Ionică

Povestea lor a început cu mult înainte ca Dana să devină oficial doamna Nicolaescu. În relatările despre relația celor doi, aproprierea dintre ei a fost descrisă ca una ieșită din tipare.

Una dintre cele mai cunoscute povești legate de începuturile relației a fost spusă de cel mai bun prieten al regizorului, Paul Petrovici care a mărturisit cum Dana ar fi ajuns să doarmă pe preșul din fața ușii lui Sergiu Nicolaescu și să plângă pentru a-l convinge să o primească în casă. „Dana a dormit pe preșul lui, a plâns la ușă” povestea cascadorul. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII)

Imaginile din perioada de după înmormântarea lui Sergiu Nicolaescu o arătau pe Dana cu părul lung, negru și cu un stil sobru, marcat de perioada grea prin care trecea. La doar câteva luni după moartea regizorului, Dana apărea îmbracată în negru în timp ce rezolva câteva probleme casnice în oraș. (VEZI AICI)

A fost, de altfel, o perioadă în care văduva a fost surprinsă în repetate rânduri la mormântul lui Sergiu Nicolaescu, unde ducea flori și aprindea lumânări. (VEZI AICI)

După o lungă perioadă în care a fost asociată exclusiv cu memoria regretatului regizor, Dana Nicolaescu și-a refăcut viața alături de medicul neurochirurg Dan Voinescu, cel care l-a operat pe Sergiu Nicolaescu în 2008. CANCAN.RO îi surprindea împreună în 2024, când cei doi locuiau în zona Dorobanți și erau observați ieșind împreună din fosta locuință a lui Sergiu Nicolaescu.

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