Timpul nu iartă pe nimeni, iar imaginile cu Dana Nicolaescu, văduva regretatului regizor Sergiu Nicolaescu, sunt dovada! CANCAN.RO a surprins-o pe fosta soție a marelui regizor în timpul unei ieșiri alături de actualul ei partener, Dan Voinescu. Bărbatul care a devenit soțul Danei este nimeni altul decât medicul neurochirurg care l-a îngrijit pe regretatul regizor. La 11 ani de la dispariția răposatului, Dana Nicolaescu este total schimbată. Iată cum arată femeia în vârstă de 46 de ani.

În urmă cu 11 ani a plecat dintre noi celebrul regizor Sergiu Nicolaescu. Bărbatul a lăsat în urmă o carieră impresionantă, dar și pe Dana Nicolaescu, cea de-a doua soție a sa. Femeia l-a plâns pe soțul său multă vreme și a fost surprinsă de multe ori la mormântul acestuia unde îi ducea flori și îi aprindea lumânări. Viața însă merge mai departe, iar Dana și-a găsit fericirea și alinarea în brațele medicului Dan Voinescu, cel care l-a operat pe regizor pe creier în 2008. Cei doi au fost surprinși împreună de CANCAN.RO și am remarcat că producătoarea de filme este total schimbată față de acum câțiva ani.

Dana, văduva regretatului Sergiu Nicolaescu, total schimbată! Iată cum arată acum

Am surprins-o pe Dana Nicolaescu alături de soțul ei, medicul Dan Voinescu în Dorobanți, aproape de zona unde locuiesc. Cei doi au plecat de acasă, fosta locuință a lui Sergiu Nicolaescu mai exact, pe jos, spre zona Floreasca. Remarcăm că atât Dana, cât și soțul ei erau îmbrăcați la patru ace. Față de anii trecuți, Dana Nicolaescu s-a vopsit într-o nuanță de gri foarte la modă, iar ținuta pe care a adoptat-o a fost elegantă. Femeia, vizibil îmbătrânită și cu câteva care kilograme în plus, a optat pentru o cămașă albă oversized, puțin deschisă la gât, pe care a asortat-o cu o fustă crem cu broderie. Pe deasupra a optat pentru un sacou negru elegant care s-a potrivit de minune cu încălțările în aceeași nuanță. Am remarcat faptul că fosta soție a lui Sergiu Nicolaescu a ales să poarte încălțări fără toc.

Și, că tot vorbeam despre soț, remarcăm faptul că și medicul Dan Voinescu a optat pentru o vestimentație elegantă. Ținuta a fost formată dintr-o pereche de pantaloni de culoare albastru închis, pe care i-a asortat cu o cămașă bleu. Pe deasupra a avut un sacou cărămiziu care a dat o pată de culoare ținutei. Medicul se pare că a fost atent la cum se prezintă până în cel mai mic detaliu, căci la sacou a purtat și o batistă în nuanțe bleu. O combinație îndrăzneață!

Dana Nicolaescu și soțul ei au dat dovadă de bun gust

Îmbrăcați elegant, parfumați și aranjați până în cel mai mic detaliu, cei doi au ajuns la un restaurant de excepție din zona Floreasca. Medicul Dan Voinescu avea o pungă de cadou în mână, pesemne că au fost invitați la ziua unui apropiat. Mai multe imagini cu cei doi vedeți în galeria foto!

