Shania Twain dezvăluie secretul unei căsnicii fericite după 15 ani. „Sunt binecuvântată să am un astfel de bărbat”

Shania Twain spune că și-a găsit iubirea vieții în soțul său, Frédéric Thiébaud, alături de care este căsătorită din 2011. Artista mărturisește că adevăratul secret al relației lor nu este romantismul, ci comunicarea sinceră și recunoștința pentru dragostea pe care o împărtășesc.

„El este iubirea adevărată alături de care voi îmbătrâni”

Într-un interviu acordat revistei People, Shania Twain, în vârstă de 60 de ani, a vorbit despre relația cu Frédéric Thiébaud, fost director în cadrul Nestlé, pe care îl descrie drept „iubirea ei adevărată pentru totdeauna”.

„Aceasta este iubirea alături de care voi îmbătrâni și este un sentiment minunat”, a spus artista.

Cântăreața spune că legătura dintre ei este mult mai profundă decât romantismul.

„Sunt convinsă că vom avea mereu romantism, dar există și o profunzime și o recunoștință pe care le simt pentru această iubire. Dacă l-aș fi întâlnit pe Fred în adolescență, cred că ar fi fost iubirea vieții mele încă de atunci. Uneori este nevoie de ani ca să găsești persoana potrivită.”

Comunicarea este cheia relației lor

Shania Twain spune că unul dintre cele mai importante motive pentru care mariajul lor funcționează atât de bine este felul în care soțul ei gestionează orice neînțelegere.

„Este foarte bun în a ne aminti amândurora că trebuie să păstrăm mereu comunicarea deschisă. Vorbește extraordinar de bine și nu are nicio reținere să își exprime sentimentele, iar asta este un lucru minunat la un bărbat. Dacă ai un partener care este atât de deschis și își dorește să comunice, ești cu adevărat binecuvântată ca femeie.”

„Eu prefer să mă retrag, el vrea să rezolve lucrurile”

Artista recunoaște că, deși și ea comunică bine, reacționează diferit atunci când apar probleme în căsnicie.

„Eu prefer să meditez asupra situației, să ies la o plimbare sau să rămân singură cu chitara mea dacă apare o problemă în căsnicie.”

În schimb, Frédéric Thiébaud își dorește să discute imediat.

„Fred vrea să vorbească despre tot. Vrea să lămurească lucrurile și să găsească o soluție. Iar acesta este, de fapt, cel mai bun sfat. Nu greșește deloc.”

O poveste de dragoste născută după o trădare

Shania Twain și Frédéric Thiébaud au început relația în 2009, s-au logodit în decembrie 2010 și s-au căsătorit pe 1 ianuarie 2011, într-o ceremonie restrânsă organizată la apus, în Rincon, Puerto Rico.

Povestea lor a devenit celebră deoarece s-a născut după destrămarea mariajului artistei cu producătorul Robert „Mutt” Lange, despre care s-a spus că ar fi avut o relație cu Marie-Anne, pe atunci soția lui Thiébaud și una dintre cele mai bune prietene ale cântăreței.

„Ne-am vindecat unul pe celălalt”

Într-un interviu acordat revistei People în 2022, Shania Twain spunea că experiențele dureroase prin care au trecut i-au unit.

„Este o legătură foarte puternică, ce se construiește în timp. Nu o întâlnești în orice relație dacă nu aveți răni atât de adânci în comun. Am fost o parte importantă din procesul de vindecare unul pentru celălalt.”

Artista mărturisește că, după divorț, era convinsă că nu se va mai căsători niciodată.

„După divorț am spus că nu mă voi mai căsători niciodată. Eram una dintre acele persoane care ar fi putut scrie un milion de cântece despre faptul că nu se vor mai îndrăgosti vreodată. Dar dragostea pentru Fred a fost imposibil de ignorat.”

A lăsat resentimentele în urmă

Shania Twain și fostul său soț, Robert „Mutt” Lange, au împreună un fiu, Eja, în vârstă de 25 de ani, pe care l-au crescut împreună după despărțire.

Artista spune că a reușit să își găsească liniștea și să lase trecutul în urmă.

„Mi-am găsit pacea cu mult timp în urmă și poate că pacea înseamnă iertare. Astăzi pot aprecia din nou tot ceea ce a contribuit el la cariera și la viața mea. Din relația noastră a rezultat un copil minunat. Resentimentele au dispărut.”

Între timp, Shania Twain și-a lansat și noul album, „Little Miss Twain”, disponibil începând din această perioadă.

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