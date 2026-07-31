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Maria Covașa îi dă replica lui Marcel de la Insula Iubirii, după ce fosta ispită i-a criticat transformarea: „Ar trebui să învețe să vorbească”

De: Carmen Gone 31/07/2026 | 21:40
Maria Covașa îi dă replica lui Marcel de la Insula Iubirii, după ce fosta ispită i-a criticat transformarea: Ar trebui să învețe să vorbească
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Maria Covașa a reacționat după declarația acidă făcută de Marcel în cadrul emisiunii „Insula Iubirii – Reuniuni”! După ce ispita a comentat transformarea fostei concurente și a aruncat o săgeată usturătoare spre blondină, Maria a aflat abia după difuzarea episodului tot ce s-a spus despre ea. Surprinsă de afirmațiile lui „Maluma”, aceasta i-a oferit o replică tranșantă prin intermediul CANCAN.RO, și a oferit un răspuns care să ajungă direct la țintă. Mesajul ei este unul cât se poate de clar! Vezi mai jos!

Revederea foștilor concurenți din sezonul 8 din „Insula Iubirii” a venit la pachet cu noi intrigi. Maria Covașa a ajuns din nou față în față cu trecutul, iar transformarea sa nu a trecut neobservată. Dany Boy a avut o reacție surprinsă la noul look al fostei sale iubite, în timp ce Marcel a preferat să nu se întâlnească direct cu blondina, în schimb, a lansat un atac la adresa acesteia.

Maria Covașa i-a transmis un mesaj direct lui Marcel
Maria Covașa i-a transmis un mesaj direct lui Marcel. saursa – Antena 1

Maria Covașa: „Prin ce a făcut el și-a arătat caracterul!”

Relația dintre Maria și Marcel a fost unul dintre punctele care au atras atenția în sezonul 8 al show-ului. Maria a intrat în competiție alături de Dany Boy, însă, pe parcursul celor 21 de zile din Thailanda, s-a apropiat de Marcel.

Acum, la doi ani distanță, cei doi au ajuns din nou în centrul atenției. Iar dacă „Maluma” a ales să atace transformarea fizică a Mariei și să pună accentul pe „caracter”, blondina îi transmite prin intermediul CANCAN.RO un mesaj care nu lasă loc de interpretări. Pe lângă faptul că a fost surprinsă de apariția lui, a ținut să puncteze că Marcel și-a demonstrat singur caracterul prin modul în care a ales să vorbească despre ea.

Eu nu am știut că el apare acolo și că a zis ce a zis. Automat am fost luată prin surprindere. Am văzut și eu la televizor, după. Prin ce a făcut și-a arătat el caracterul! În primul rând, ar trebui să învețe să vorbească. În al doilea rând, o chestie pe care ar putea să o facă Marcel este să aibă respect, pentru că, până la urmă, a stat cu mine pe insulă și a vorbit. Acum, prin ce face el își arată caracterul și le arată tuturor, pur și simplu., a declarat Maria pentru CANCAN.RO

VEZI ȘI: Dany Boy, uimit de transformarea Mariei: ”Ce e asta?”. Marcel ”Maluma” a criticat-o dur și el: ”Caracterul nu se operează”

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