Dany Boy, uimit de transformarea Mariei: ”Ce e asta?”. Marcel ”Maluma” a criticat-o dur și el: ”Caracterul nu se operează”

Deși fanii Insula Iubirii sunt supărați că noul sezon a fost amânat până în toamnă, aceștia s-au putut bucura acum de un nou format, Insula Iubirii – Reuniuni. Primul episod a avut premiera, iar cei care au fost puși, din nou, sub lupă au fost Maria Covașa și Dany Boy. Fosta concurentă este complet schimbată, iar transformarea ei l-a uimit atât pe fostul său partener, cât și pe Marcel. Cum au reacționat cei doi când au văzut noul look al Mariei?

Noul sezon Insula Iubirii este așteptat cu sufletul la gură de fanii show-ului. Din păcate, în acest an, așteptarea va dura ceva mai mult, căci sezonul 10 va avea premiera abia în toamnă. Însă, până atunci, fanii se pot bucura de Insula Iubirii – Reuniuni, un format special, care reunește unii dintre cei mai apreciați concurenți și ispite ai vechilor sezoane. Printre primii care s-au reunit s-au numărat Maria, Dany Boy și Marcel.

Dany Boy, uimit de transformarea Mariei: ”Ce e asta?”

În primul episod din Insula Iubirii – Reuniuni, Maria Covașa și Dany Boy, concurenți ai sezonului 8, au ajuns din nou față în față, la bonfire. Maria a apărut complet transformată, iar asta a stârnit imediat reacții. Blondina are un look nou, și-a făcut câteva îmbunătățiri și l-a luat prin surprindere pe fostul iubit.

Atunci când a revăzut-o, Dany Boy a fost uimit. Reacția sa a fost una scurtă, dar grăitoare: ”Ce e asta?!”

Și Marcel a fost surprins de noua Maria. Acesta nu a vrut să o întâlnească față în față pe cea care s-a „jucat” cu sentimentele lui în timpul emisiunii. Totuși, transformarea Mariei nu a trecut neobservată, însă „Maluma” nu s-a arătat deloc impresionat și chiar a aruncat o săgeată usturătoare către blondină.

„Radu Vâlcan: E adevărat că tu în această seară nu ți-ai dorit să fii alături de Maria? De ce? Marcel: Da, păi având în vedere că mna, nu mi-a făcut plăcere… A fost suficient ce am văzut acolo, caracterul… Știi cum e… Poți să îți faci operații, una alta, dar caracterul nu se operează”, a fost replica tăioasă a lui Marcel.

Pe lângă schimbarea fizică evidentă, Maria a declarat că în tot acest timp s-a produs și o schimbare interioară, mult mai importantă. Fosta concurentă a spus că acum este mult mai încrezătoare și că știe exact ce își dorește de la viață.

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Foto: Instagram, Captura Antena 1