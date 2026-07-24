Acasă » Știri » Dany Boy, uimit de transformarea Mariei: ”Ce e asta?”. Marcel ”Maluma” a criticat-o dur și el: ”Caracterul nu se operează”

Dany Boy, uimit de transformarea Mariei: ”Ce e asta?”. Marcel ”Maluma” a criticat-o dur și el: ”Caracterul nu se operează”

De: Alina Drăgan 24/07/2026 | 07:37
Dany Boy, uimit de transformarea Mariei: ”Ce e asta?”. Marcel ”Maluma” a criticat-o dur și el: ”Caracterul nu se operează”
Dany Boy, uimit de transformarea Mariei /Foto: Captură Antena 1
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Deși fanii Insula Iubirii sunt supărați că noul sezon a fost amânat până în toamnă, aceștia s-au putut bucura acum de un nou format, Insula Iubirii – Reuniuni. Primul episod a avut premiera, iar cei care au fost puși, din nou, sub lupă au fost Maria Covașa și Dany Boy. Fosta concurentă este complet schimbată, iar transformarea ei l-a uimit atât pe fostul său partener, cât și pe Marcel. Cum au reacționat cei doi când au văzut noul look al Mariei?

Noul sezon Insula Iubirii este așteptat cu sufletul la gură de fanii show-ului. Din păcate, în acest an, așteptarea va dura ceva mai mult, căci sezonul 10 va avea premiera abia în toamnă. Însă, până atunci, fanii se pot bucura de Insula Iubirii – Reuniuni, un format special, care reunește unii dintre cei mai apreciați concurenți și ispite ai vechilor sezoane. Printre primii care s-au reunit s-au numărat Maria, Dany Boy și Marcel.

Dany Boy, uimit de transformarea Mariei: ”Ce e asta?”

În primul episod din Insula Iubirii – Reuniuni, Maria Covașa și Dany Boy, concurenți ai sezonului 8, au ajuns din nou față în față, la bonfire. Maria a apărut complet transformată, iar asta a stârnit imediat reacții. Blondina are un look nou, și-a făcut câteva îmbunătățiri și l-a luat prin surprindere pe fostul iubit.

Atunci când a revăzut-o, Dany Boy a fost uimit. Reacția sa a fost una scurtă, dar grăitoare: ”Ce e asta?!”

Și Marcel a fost surprins de noua Maria. Acesta nu a vrut să o întâlnească față în față pe cea care s-a „jucat” cu sentimentele lui în timpul emisiunii. Totuși, transformarea Mariei nu a trecut neobservată, însă „Maluma” nu s-a arătat deloc impresionat și chiar a aruncat o săgeată usturătoare către blondină.

„Radu Vâlcan: E adevărat că tu în această seară nu ți-ai dorit să fii alături de Maria? De ce?

Marcel: Da, păi având în vedere că mna, nu mi-a făcut plăcere… A fost suficient ce am văzut acolo, caracterul… Știi cum e… Poți să îți faci operații, una alta, dar caracterul nu se operează”, a fost replica tăioasă a lui Marcel.

Pe lângă schimbarea fizică evidentă, Maria a declarat că în tot acest timp s-a produs și o schimbare interioară, mult mai importantă. Fosta concurentă a spus că acum este mult mai încrezătoare și că știe exact ce își dorește de la viață.

 

CITEȘTE ȘI:

Maria Covașa de la Insula iubirii, transformare spectaculoasă! Cum arată acum fosta iubită a lui Dani Boy

Premieră absolută la Insula iubirii. Instrumentul pregătit de Antena 1 pentru concurenții din acest an

 

Foto: Instagram, Captura Antena 1

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Enervată de replica ispitei Oana Monea, Maria Avram a recunoscut altercația din Thailanda. De unde a pornit totul
Știri
Enervată de replica ispitei Oana Monea, Maria Avram a recunoscut altercația din Thailanda. De unde a pornit totul
Problema de sănătate care i-a grăbit decesul Adelei Mărculescu. Era în azil
Știri
Problema de sănătate care i-a grăbit decesul Adelei Mărculescu. Era în azil
„Răspuns corect, Mitică Dragomir”. Gluma virală cu Simona Halep a ajuns la admiterea la Drept
Mediafax
„Răspuns corect, Mitică Dragomir”. Gluma virală cu Simona Halep a ajuns la admiterea...
Cine păzește averea fabuloasă a lui Dan Petrescu, miliardarul mort în accident aviatic în 2021. Moștenirea i-a fost pusă la adăpost în paradisul fiscal al Europei
Gandul.ro
Cine păzește averea fabuloasă a lui Dan Petrescu, miliardarul mort în accident aviatic...
„Gabi, te rog, nu cu un tenismen”. Ruse a recunoscut că se iubește cu numărul 48 din ATP
Prosport.ro
„Gabi, te rog, nu cu un tenismen”. Ruse a recunoscut că se iubește...
Povestea mamei care și-a schimbat cariera învățând cot la cot cu copiii. „Am fost cofetar până la 43 de ani”
Adevarul
Povestea mamei care și-a schimbat cariera învățând cot la cot cu copiii. „Am...
Putin recunoaște, într-un rar moment de sinceritate, că economia Rusiei e pe butuci. Creștere de 20 de ori mai lentă
Digi24
Putin recunoaște, într-un rar moment de sinceritate, că economia Rusiei e pe butuci....
Un guvernator și-a pierdut funcția din cauza unor poze în pantaloni mulați
Mediafax
Un guvernator și-a pierdut funcția din cauza unor poze în pantaloni mulați
Parteneri
Din ce își câștigă banii acum Daniela Crudu, după retragerea din televiziune A spus fără ezitare cu ce se ocupă: Tot ce se întâmplă acolo e wow
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Din ce își câștigă banii acum Daniela Crudu, după retragerea din televiziune A spus fără...
Prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu, goală pe barcă! Imaginile au strâns sute de mii de aprecieri
Prosport.ro
Prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu, goală pe barcă! Imaginile au strâns...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ce i-a grăbit moartea Adelei Mărculescu. Silviu Biriș rupe tăcerea: „Suferise o fractură de șold, era la azil, în scaun cu rotile”
Click.ro
Ce i-a grăbit moartea Adelei Mărculescu. Silviu Biriș rupe tăcerea: „Suferise o fractură de șold,...
Cine a propus, de fapt, modificările controversate din legea integrității? Averile politicienilor rămân tot la secret DOCUMENT
Digi 24
Cine a propus, de fapt, modificările controversate din legea integrității? Averile politicienilor rămân tot la...
„Mulți băieți și-au pierdut mințile”. Povestea soldatului ucrainean care a supraviețuit un an într-un adăpost săpat sub linia frontului
Digi24
„Mulți băieți și-au pierdut mințile”. Povestea soldatului ucrainean care a supraviețuit un an într-un adăpost...
România a început să producă blindate. Cum arată primele Cobra II ajunse deja la Armată
Promotor.ro
România a început să producă blindate. Cum arată primele Cobra II ajunse deja la Armată
BANCUL ZILEI. Bulă: – Aseară, nevastă-mea s-a îmbrăcat în polițistă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Aseară, nevastă-mea s-a îmbrăcat în polițistă!
Scule Parkside și gadget-uri în oferta LIDL de săptămâna viitoare
go4it.ro
Scule Parkside și gadget-uri în oferta LIDL de săptămâna viitoare
Care este cel mai vechi oraș din lume?
Descopera.ro
Care este cel mai vechi oraș din lume?
A fost aleasă vedeta de pe coperta EA SPORTS FC 27
Go4Games
A fost aleasă vedeta de pe coperta EA SPORTS FC 27
Cine păzește averea fabuloasă a lui Dan Petrescu, miliardarul mort în accident aviatic în 2021. Moștenirea i-a fost pusă la adăpost în paradisul fiscal al Europei
Gandul.ro
Cine păzește averea fabuloasă a lui Dan Petrescu, miliardarul mort în accident aviatic în 2021....
Tags:
ULTIMA ORĂ
Enervată de replica ispitei Oana Monea, Maria Avram a recunoscut altercația din Thailanda. De unde ...
Enervată de replica ispitei Oana Monea, Maria Avram a recunoscut altercația din Thailanda. De unde a pornit totul
Pep Guardiola cere un salariu uriaș pentru a deveni selecționerul Italiei. Federația poate oferi doar ...
Pep Guardiola cere un salariu uriaș pentru a deveni selecționerul Italiei. Federația poate oferi doar jumătate din sumă
Problema de sănătate care i-a grăbit decesul Adelei Mărculescu. Era în azil
Problema de sănătate care i-a grăbit decesul Adelei Mărculescu. Era în azil
Câștigătorii „Love Island” SUA vor să se mute împreună după marea victorie. Cum răspund acuzațiilor ...
Câștigătorii „Love Island” SUA vor să se mute împreună după marea victorie. Cum răspund acuzațiilor că și-au jucat iubirea pentru camere
Andra, mesaj emoționant în ziua în care Eva a împlinit 11 ani. Unde i-a serbat ziua
Andra, mesaj emoționant în ziua în care Eva a împlinit 11 ani. Unde i-a serbat ziua
BANC | Un turist bucureștean, rătăcit în munți
BANC | Un turist bucureștean, rătăcit în munți
Vezi toate știrile