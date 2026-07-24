Andra, mesaj emoționant în ziua în care Eva a împlinit 11 ani. Unde i-a serbat ziua

Eva Măruță a împlinit 11 ani, iar evenimentul a fost marcat cu mare fast de părinții ei, Cătălin Măruță și Andra și de fratele ei, David, într-un cadru absolut de vis! Celebrii părinți au organizat o petrecere de neuitat în casa de vacanță pe care o au în stațiunea Marbella din Spania.

Pentru familia Măruță, tărâmul spaniol a devenit a doua casă, locul perfect unde merg de fiecare dată când vor să se relaxeze. Anul acesta, chiar pe terasa proprietății lor, înconjurată de palmieri exotici s-au adunat cu toții pentru a o sărbători pe Eva. Din peisaj nu au lipsit un tort delicios de bezea cu fructe de pădure, baloanele colorate și, bineînțeles, simpaticul patruped al familiei, care a apărut în multe fotografii.

Eva Măruță a împlinit 11 ani

Toți cei prezenți au fost cu zâmbetul până la urechi într-un cadru de senzație. Fratele ei, David, a purtat un tricou sport, iar Andra și Cătălin au optat pentru haine albe, lejere, perfecte pentru o zi de vară. Sărbătorita a fost îmbrăcată cu un tricou albastru închis și o pereche de pantaloni scurți.

Andra a postat numeroase fotografii și un mesaj extrem de emoționant pentru fiica ei, Eva. Cuvintele calde și pline de iubire au topit inimile tuturor.

„La mulți ani, iubirea noastră! 11 ani de când ai făcut lumea noastră mai frumoasă, mai luminoasă și mai plină de iubire. Îți dorim să crești cu aceeași inimă bună, să nu-ți pierzi niciodată curiozitatea, să ai curaj să-ți urmezi visurile și să rămâi mereu copilul care ne face să zâmbim în fiecare zi. Să fii sănătoasă, fericită și iubită în fiecare clipă a vieții tale. Noi vom fi întotdeauna lângă tine, să te susținem, să te îmbrățișăm și să te iubim necondiționat. La mulți ani, Eva! Te iubim mai mult decât pot spune cuvintele”, a scris Andra pe Instagram.

Cătălin Măruță, despre casa din Marbella

Recent, Cătălin Măruță a explicat ce înseamnă cu adevărat casa din Marbella pentru familia lor. El a spus că Spania este locul lor de suflet și că încearcă să vină aici cu fiecare ocazie.

„Ne-am întors unde știm fiecare colț, fiecare răsărit… Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru. Și e bine”, a spus Cătălin Măruță despre casa din Marbella.

VEZI ȘI: Eva l-a întrebat pe Cătălin Măruță de ce a plecat de la PRO TV și el i-a recunoscut adevărul: „Exact cum îți spuneam”

Eva i-a făcut pe Andra și Cătălin Măruță să plângă din câteva cuvinte! Ce le-a mărturisit, în cadrul primului ei podcast