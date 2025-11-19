Eva i-a făcut pe Andra și Cătălin Măruță să plângă din câteva cuvinte! Ce le-a mărturisit, în cadrul primului ei podcast

În cea mai recentă ediție a podcastului realizat de Cătălin Măruță, atmosfera s-a transformat într-una deosebită prin prezența unui invitat care, deși extrem de tânăr, a reușit să capteze atenția publicului încă din primele minute. Fiica prezentatorului, Eva Măruță, în vârstă de doar 10 ani, și-a făcut pentru prima dată apariția în postura de invitat, moment ce a marcat o premieră atât pentru ea, cât și pentru părinții săi, vizibil emoționați.

Departe de a fi o simplă apariție simbolică, participarea Evei în podcast a pus în lumină personalitatea ei puternică și preocupările pe care le are deja la o vârstă fragedă. Deși este cunoscută publicului drept fiica unuia dintre cele mai urmărite cupluri din showbiz, Eva și-a construit treptat propriul drum. În urmă cu doi ani, și-a făcut debutul în cinematografie, iar anul acesta revine pe marile ecrane cu continuarea producției din 2025.

Ce a moștenit Eva Măruță de la Andra

În paralel cu activitatea din cinematografie, Eva și-a manifestat deja interesul pentru mediul digital, anunțând că își dorește să dezvolte propriul podcast în viitor. Ideea unei emisiuni personale, pe care o vede ca un spațiu dedicat adolescenților și copiilor, ilustrează dorința ei de a-și crea o identitate independentă, chiar dacă se inspiră din modelul profesional al tatălui său. Deocamdată, apariția în podcastul lui Cătălin Măruță a reprezentat pentru ea o formă de pregătire și o ocazie de a experimenta dinamica din spatele unei astfel de producții.

„Vă iubesc pe ambii la fel de mult!”, a spus Eva. „Pe mine mai mult?”, a întrebat-o Cătălin. „La fel de mult!”, a subliniat Eva, în dialogul de început.

În cadrul discuției, Eva a vorbit despre modul în care a fost influențată de ambii părinți. Tânăra a descris cu naturalețe felul în care și-a construit personalitatea, menționând că mama ei i-a insuflat rigoare și deschidere față de oameni, în timp ce tatăl i-a transmis calmul și înțelegerea necesare în relațiile cu cei din jur. Detaliile împărtășite au generat reacții emoționale puternice în studio.

Momentul a devenit cu atât mai intens cu cât, pe parcursul discuției, atât Andra, aflată în culise, cât și Cătălin Măruță, prezent în fața camerelor, nu și-au mai putut controla emoțiile. Mărturisirile spontane ale fiicei lor au avut un impact puternic, iar cei doi părinți au fost podidiți de lacrimi.

„Să fiu punctuală! Mama, când trebuie să meargă undeva, să zicem la ora 10:00, ea la 6:00 se trezește, se uită la ceas și zice «vai, am întârziat» și face 5 minute până acolo. Tu, te trezești la 9:59! Și ești așa chill… Nu o să se întâmple niciodată, dar mama dacă s-ar trezi la ora asta, pfff… fix un minut ar dura să fie gata, tu îți pui un radio, te trezești cu radio, mai stai mult până te gândești ce porți, mai faci curat. După îți pui muzică, dansezi… Să iubesc oamenii… Nu știu cum să explic! Mama mea e prietenoasă, iubește lumea, iubește oamenii, tot. Chiar dacă oamenii nu sunt perfecți, mama mea e. Și tu ești!” a spus Eva Măruță.

