Cătălin Măruță a răspuns la întrebarea care stătea pe buzele tuturor românilor: „Salariul tău se apropie de cel al Andreei Esca?”

Cătălin Măruță a răspuns la întrebarea care stătea pe buzele multor români. Câștigă prezentatorul TV la fel de bine ca Andreea Esca? Răspunsul îl afli doar în articol!

Salariul Andreei Esca a fost pentru o perioadă lungă de timp un subiect controversat și intens dezbătut. Prezentatoarea, considerată un simbol în lumea televiziunii, este remunerată așa cum se cuvine, dar suma a rămas strict secretă.

Cătălin Măruță a mărturisit

Cert este că zerourile sunt destule pentru experiența și vechimea Andreei Esca. Ei bine, nici Cătălin Măruță nu este nou pe micile ecrane. Prezentatorul TV are propria sa emisiune de foarte mulți ani, iar acest lucru îl plasează cot la cot cu colega de trust.

Acest lucru a ridicat întrebarea: Cei doi sunt plătiți la fel de bine? Ei bine, prezentatorul TV a fost pus în dificultate și întrebat chiar de colegii de platou. Cu ocazia aniversării a 18 ani de emisiune, Măruță a fost supus unui test cu aparatul poligraf și întrebat dacă salariul său se apropie de cel al Andreei Esca.

Greta, colega lui Cătălin Măruță: Salariul tău crezi că se apropie de salariul Andreei Esca? Măruță: Niciodată, cred! Greta: Cred că ai ceva de spus… ești cam nesincer aici, Cătălin. Avem un „spike’ pe grafic! Greta: Nu prea ai fost sincer… Cătălin: Greta, eu zic să depășim momentul ăsta…

Ei bine, se pare că telespectatorii nu și-au primit concret răspunsul mult dorit. Cert este că prezentatorul TV a fost nesincer, iar din acest lucru rezultă că salariul său poate fi apropiat, identic sau chiar mai mare decât cel al Andreei Esca, în niciun caz cu mult mai mic.

