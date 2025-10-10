Familia „starului” de la ProTV a luat masa la restaurant, iar finalul serii a fost neaşteptat. Cătălin Măruţă, prea prins de telefon, a “uitat-o” pe Andra în urmă!

Familia Măruță nu trece neobservată nici măcar la o simplă ieșire în oraș. Andra și Cătălin Măruță au fost surprinși de CANCAN.RO în timp ce luau masa la un restaurant tradițional românesc din București. Probabil, artista nu a mai avut timp să gătească și au ales mâncarea caldă a lui Nea Mitică! Au avut și un invitat special, despre care veți afla în rândurile de mai jos. Totuși, momentul amuzant al serii a fost atunci când prezentatorul de la ProTV și-a lăsat soția singură pe drum! Motivul? Citiți până la final și îl veți afla…

Andra și Cătălin Măruță au ales să mănânce la un restaurant cu specific tradițional, unul foarte cunoscut din București. Împreună cu cei doi copii ai lor, o prietenă de familie, dar și un invitat despre care veți afla imediat, au savurat mâncarea gătită de bucătar, căci cel mai probabil, artista nu a avut timp să „stea la cratiță”. Totuși, ce s-a întâmplat după ce au plătit nota, nu prea coincide cu filmulețele postate pe rețelele de socializare în care totul pare a fi lapte și miere între cei doi soți…Dar, veți înțelege de ce!

Andra cu câinele, Cătălin cu…telefonul

Familia Măruță a luat masa în oraș chiar în mijlocul zilei. Artista, prezentatorul, ce doi copii ai lor și o prietenă de familie, au petrecut ziua împreună, și… au mai avut un invitat special. Mai exact, un membru important al familiei: cățelușul! CANCAN.RO a surprins imagini de colecție cu celebra familie.

După ce au terminat de mâncat și au plătit nota, Cătălin Măruță a plecat val-vârtej spre mașină, vorbind la telefon și lăsându-și soția în urmă, care a fost cel mai probabil abordată de fani. Vedeta a mers în urma soțului său cu patrupedul, iar Cătălin nici că a privit înapoi. Posibil ca discuția de la telefon să fi fost una foaaarte importantă.

Andra a plimbat câinele cât timp soțul său a avut o convorbire destul de importantă. Totuși, aceste imagini parcă nu sunt la fel de „dulci” cum sunt videoclipurile postate de ei pe rețelele de socializare. Să fie, oare, familia model de pe TikTok, altfel în viața de zi cu zi?

Nu a mai durat mult și a apărut și Făt-Frumos cu bolidul său, dar, nu așa oricum. Cătălin Măruță a blocat strada, doar, doar să urce Andra mai repede în automobil. Zis și făcut! Așa, da, bărbat hotărât! Râdem, glumim, dar prezentatorul de la Pro Tv și celebra artistă demonstrează mereu că știu să țină flacăra pasiunii aprinsă. Familia Măruță rămâne, fără îndoială, una dintre cele mai urmărite și apreciate din showbiz.

