Dezvăluiri în premieră! Măruță nu era pregătit să audă asta: Andra s-a cuplat în secret cu un coleg: ”Cânta și el într-o trupă”

Andra și Cătălin Măruță formează de aproape 20 de ani unul dintre cele mai solide și iubite cupluri din showbiz, dar viața artistei ascunde un secret nebănuit! Într-o declarație surprinzătoare, Andra a dezvăluit că, înainte de a-l cunoaște pe Cătălin, a trăit o poveste de dragoste fulgerătoare și pasională cu un coleg de breaslă. O relație scurtă, dar care i-a marcat inima.

Andra a dezvăluit pentru prima dată că înainte de Cătălin Măruță a avut o relație de doi ani și jumătate cu un coleg de breaslă, o idilă despre care nimeni nu bănuia.

”Am avut o relație înainte de Catalin, de doi ani jumătate. La vremea aia cântă si el intr-o trupă. Nu era atât de cunoscut. Eram la aceeași casă de discuri, dar nu…

Lucrurile se leagă cum le vrea Dumnezeu. Cu Cătălin, deși ne știam, că mergeam la TVR, ne vedeam la emisiuni mereu, n-a fost niciodată până la momentul acela”, a dezvăluit în premieră, artista, în podcastul ”Gând la Gând cu Teo Tradafir”, episod care va fi difuzat în această seară, de la ora 19.

Andra a mai povestit, nu de puține ori, că relațiile ei din adolescență nu au fost multe și mărturisea că era foarte rușinoasă când ieșea cu băieții.

„Nu am avut multe relaţii, eram rușinoasă, dar cred că băietii mă plăceau. Nu făceam primul pas. Eu m-am pupat cu doi băieti, dar am avut doar două relații: cel dinainte de Cătălin și încă unul. Relația care m-a împlinit este cea cu Cătălin. Eu în schimb nu suportam iubiţii surorii mele, Aura, cea mijlocie. O iubeam mult și voiam să stea numai cu mine. Dar acum sigur mă iubeşte cumnatul meu”, povestea Andra într-un alt interviu.

Andra, despre tatonările cu Măruță de la începutul relației: ”Nu mi-a plăcut deloc”

Pe Cătălin Măruță l-a cunoScut în 2005, la TVR, la emisiunea pe care prezentatorul TV o modera la acea vreme.

Atunci, Andra avea vârsta de 19 ani. A fost invitată în platou, a cântat live, iar Cătălin Măruță s-a îndrăgostit pe loc! La momentul respectiv, Andra nu era atrasă de el, deoarece purta plete, iar după ce s-a tuns, a început să îl remarce.

”Ne-am văzut prima dată la el la emisiune la TVR. Eram amici. Nu-l vedeam atunci ca pe bărbatul cu care mi-aș petrece toată viața, mai ales când avea părul lung. Nu mi-a plăcut deloc. Când s-a tuns, am început să-l privesc cu alți ochi”, mărturisea Andra.

