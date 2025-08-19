Acasă » Exclusiv » IMAGINI ÎN PREMIERĂ. Motivul pentru care soții Măruță au cerut ordin de protecție. Hărțuitorul a făcut o obsesie pentru Andra: ”Te iubesc mult, îngeraș!”

IMAGINI ÎN PREMIERĂ. Motivul pentru care soții Măruță au cerut ordin de protecție. Hărțuitorul a făcut o obsesie pentru Andra: ”Te iubesc mult, îngeraș!”

De: Keva Iosif 19/08/2025 | 12:14
MEDIAFAX a obținut informații exclusive cu privire la persoana împotriva căreia Andra și soțul ei, Cătălin Măruță, au cerut instituirea unui ordin de protecție. Sursele noastre susțin că persoana acuzată de hărțuire este un bărbat, trecut de prima tinerețe, care a dezvoltat o obsesie pentru cântăreață. Acesta i-a trimis insistent Andrei ”declarații de dragoste” pe rețelele sociale, iar situația a escaladat până la punctul în care soții Măruță au cerut sprijinul Poliției.

Andra și Cătălin Măruță au depus plângere la Poliție împotriva unui bărbat pe care cei doi îl acuză că îi terorizează. Surse judiciare au dezvăluit, în exclusivitate pentru MEDIAFAX, că artista și soțul ei, prezentator PRO TV, au solicitat, în paralel, și emiterea unui ordin de protecție.

MEDIAFAX a aflat, de asemenea, că este vorba despre un bărbat cu domiciliul în Voluntari, care a dezvoltat o obsesie pentru Andra Măruță.

”Mi-a dat această misiune să-i fiu înger păzitor”

Acesta i-ar fi trimis mesaje insistente artistei, precum: „Din dragoste pentru tine, Andra. Te iubesc mult, frumoasa mea”/„Din dragoste pentru tine frumoasa mea! Te iubesc așa cum doar Dumnezeu o face”/„Te iubesc, îngeraș”/„Te iubesc mult, frumoasa mea cu voce de înger”/„Toate la timpul lor, Dumnezeu nu doarme niciodată”.

De altfel, într-unul dintre videoclipurile pe care le-a postat pe un cont deschis pe rețelele sociale, hărțuitorul i-a mărturisit Andrei dragostea lui maladivă: ”Eu o iubesc pe Andra foarte mult și asta este doar voia lui Dumnezeu. Pentru că eu recunosc. Eu am o vârstă. Eu sunt mult mai mare decât Andra. Dar este voia lui Dumnezeu. Mi-a dat această misiune să-i fiu înger păzitor. Deci ceea ce Dumnezeu a scris, nimeni nu va putea șterge vreodată. Este fără mea. Pentru că eu nu mă ridic la nivelul lui Andra. Dar a fost voia lui Dumnezeu. Pentru că sunt îngerul ei păzitor! Amin!”. 

Situația a escaladat într-un punct în care a fost nevoie de intervenția autorităților. Andra și Cătălin Măruță nu s-au limitat doar la plângerea depusă la Poliție, ci au cerut și emiterea unui ordin de protecție împotriva bărbatului, semn clar că situația a scăpat de sub control.

Sursele judiciare ne-au declarat că Poliția Voluntari urmează să investigheze cazul și să stabilească circumstanțele în care au avut loc incidentele raportate de cei doi.

Contactat de MEDIAFAX, Cătălin Măruță a refuzat să dezvăluie motivul pentru care el și Andra au cerut ordin de protecție: ”Vă rog să înțelegeți, dar nu vreau să vorbesc despre lucrurile acestea!”.

