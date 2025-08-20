Clar este cel mai bogat cuplu din showbiz! Cât au plătit Andra și Cătălin Măruță pentru o vilă pe Costa del Sol

Nu mai e niciun mister: Andra și Cătălin Măruță și-au construit un adevărat imperiu financiar și, pas cu pas, au devenit milionari în euro! Nu s-au mulțumit doar cu succesul din televiziune și muzică, ci s-au aventurat și în afaceri inspirate – și se pare că strategia le-a ieșit perfect. Rezultatul? Acum și-au permis să cumpere o vilă într-unul dintre cele mai exclusiviste orașe din Spania, unde alții scot din buzunar mii de euro doar ca să petreacă câteva zile!

Andra și Cătălin Măruță sunt un printre puținele cupluri din showbiz care pot fi date exemplu: au o relație trainică, sunt o familie unită, și trag, se pare, la aceeași căruță, cum zice o vorbă din popor.

Cei doi au știut să investească inteligent banii câștigați de pe urma meseriile care i-au făcut celebri, și au diversificat cu afaceri profitabile, de la muzică și televiziune la companii imobiliare.

Ultima lor decizie arată că ambiția lor merge mână în mână cu gustul pentru lux: familia Măruță și-a cumpărat o vilă de vis în San Pedro Alcántara, în vestul Marbellei, o zonă exclusivistă și liniștită de pe Costa del Sol. Străzile cu fațade albe, piețele cochete, plajele largi și promenada la malul mării oferă combinația perfectă între farmecul andaluz autentic și confortul modern: restaurante elegante, magazine selecte și acces rapid la Marbella și Puerto Banús. Este locul ideal pentru cei care caută intimitate, stil și vecinătatea cu alți bogătași.

Pentru Andra și Cătălin, acest colț de lume nu este doar un simplu loc de vacanță. În ultimii ani, majoritatea concediilor de vară ale familiei au fost petrecute aici, iar alegerea de a cumpăra o casă nu a fost întâmplătoare. În apropiere locuiește și nașul lor, Arpad Paszkany, fost patron al CFR Cluj, care și-a achiziționat și el o vilă impresionantă, după ce a renunțat la cetățenia română.

Cătălin a anunțat vestea achiziției pe rețelele sociale, printr-o o postare în care a transmis emoția momentului.

„Ne-am întors unde știm fiecare colț, fiecare răsărit… Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru. Și e bine”.

Cât de bogată este, de fapt, familia Măruță

Potrivit site-urilor de imobiliare din Marbella, o vilă similară cu cea cumpărată de Andra și Cătălin, aproape de plajă, cu vedere către mare, și suprafață similară, se vinde cu aproape 1 milion de euro!

Cum și-au permis acest stil de viață de lux? Imperiul lor financiar explică totul.

Firma Andra Records a înregistrat în 2024 venituri de peste 1 milion de euro, suficient cât să acopere, ipotetic, achiziția casei din Spania.

Avocado Music SRL, deținută 80% de Andra și 20% de Cătălin, a generat și ea aproape 2 milioane de euro în același an, din activități de interpretare artistică.

OSCAR HOUSE S.R.L., compania lor de închiriere a imobilelor, deține active imobilizate de 2 milioane de euro, iar veniturile, de circa 100.000 de euro, completează portofoliul.

În plus, alte mici afaceri contribuie la rotunjirea veniturilor și întăresc statutul lor financiar. Plus salariul, deloc de neglijat, pe care Cătălin Măruță îl primește lunar pentru emisiunea de la Pro TV (se vehiculează că ar fi peste 12.000 de euro), dar și banii din reclame (deloc puține).

Citește și: Andra și Cătălin Măruță au cerut ordin de protecție împotriva unui bărbat care îi terorizează!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.